“Amici 21”, il crollo devastante nella scuola: la crisi mette tutto in discussione

Amici 21, gli allievi crollano uno ad uno a poche settimane dall’inizio del serale. Scoppiano le crisi e la paura di non riuscire ad arrivare fino in fondo

Manca oramai un mese all’inizio del serale e i professori sono arrivati alla resa dei conti. Bisogna capire chi riuscirà ad arrivare alla fase successiva del programma e chi finirà invece di tornare a casa ad un passo dalla realizzazione di questo sogno. Sia che i cantanti che i ballerini cominciano a sentire la terra tremare sotto ai loro piedi.

Dopo l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, sono accadute diverse cose. Serena ha avuto un vero e proprio attacco di panico dopo essere finita ultima in classifica, poi c’è Albe che ha saputo da Anna Pettinelli che il suo posto al serale è piuttosto incerto e che sta prendendo in considerazione l’idea di eliminarlo e di mandarlo a casa.

Amici 21, Sissi e Serena crollano prima del serale: il loro sfogo

Le crisi non sono finite qui. Anche Sissi ha avuto un momento difficile ed è stata convocata da Lorella Cuccarini, che le ha chiesto di sfogarsi. Sissi ha raccontato che trascorre molto tempo della giornata a leggere i commenti sul web che la riguardano e ha scoperto di stare antipatica a molte persone, che in tanti la considerano falsa e vedono finte le sue reazioni in puntata. Dei semplici commenti, le hanno fatto sentire di non poter arrivare al serale.

Lorella l’ha rassicurata e le ha ricordato di dare il giusto peso a quello che legge. Sissi, in lacrime, le ha detto di non riuscire a fare a meno di farsi condizionare dai commenti cattivi che legge in giro e che le dispiace di essere vista in un modo sbagliato.

Manca un mese all’inizio del serale e i ragazzi stanno cominciando ufficialmente a mettersi in discussione: chi è che riuscirà a superare le paure e ad accedere alla fase successiva del programma?