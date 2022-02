Mara Venier ed il video epico: adesso sta facendo il giro del web e non mancano gli insulti. Che smacco per la conduttrice

La zia Mara è uno dei volti più amati del piccolo schermo. 70 anni e non sentirli. Sempre in formissima e piena di vita, anche quando c’è qualcosa che va storto. Ha avuto modo di dimostrarlo negli anni ma soprattutto negli ultimi tempi a “Domenica In”. Nemmeno un piede rotto l’ha fermata, lei è andata avanti comunque con la sua verve.

Mara Venier da diverso tempo dice di voler lasciare la televisione per dedicarsi di più alla sua famiglia, al marito Nicola Carraro e ai suoi nipotini, ma poi torna sempre. Cosa farà nella prossima stagione televisiva? Troppo presto per dirlo.

Si parla da tempo di una sua sostituta senza arrivare poi a nulla di concreto. E dopo la sua lunga e meravigliosa carriera, spunta su Mara un video un po’ imbarazzante. Ci ha pensato Tik Tok e “riesumarlo” facendo in un attimo il giro del web.

Mara Venier, il battibecco che non ti aspetti

Tutti amano Mara Venier, o forse no. In queste ore, infatti, su Tik Tok circola un video de “Le Iene” che ha proprio come protagonista la celebre conduttrice Rai. Una giovane zia Mara beccata da Pio e Amadeo nella versione di inviati in giacca e cravatta.

Pio le chiede: “Un consiglio a tutte le giovani che vogliono intraprendere la tua carriera”. La conduttrice all’uscita da un hotel viene prese alla sprovvista e afferma: “Beh non saprei cosa dire, sinceramente. Però insomma prepariamoci. Bisogna essere preparati” aggiunge in seconda battuta la Venier.

Non contenti però, da dietro interviene Amedeo. Mara non lo riconosce e gli chiede: “lei chi è?”. E così il comico pugliese infierisce contro di lei: “Sono sempre le stesse cose che dite da 20 anni, cambiate un po’ repertorio”. Infastidita la zia va via, poi però si gira e risponde: “Hai ragione, hai proprio ragione”.

Poi si cambia inquadratura e Amadeo continua: “Mara hai più plastica tu sotto gli zigomi che un cesto della differenziata”. L’offesa è pesante ma a quel punto la conduttrice sale in macchina e non risponde più. Colpita e affondata!