La showgirl Dayane Mello è pronta a rivelare l’identità della sua anima gemella. Gli scatti non mentono: la complicità tra loro è alle stelle.

La notizia di un colpo di fulmine, in una giornata dalle tipiche caratteristiche primaverili ma in pieno febbraio, sorprende i fan della modella e showgirl, Dayane Mello. Gli ultimi scatti pubblicati dall’ex gieffina dal cuore brasiliano incendiano immediatamente il web a pochi istanti dalla loro condivisione.

La bellissima trentaduenne nativa di Joinville, dopo la sua complicata esperienza nel reality di “A Fazenda“, è tornata a far parlar di sé nel corso delle ultime settimane. Dayanne è riuscita a tener incollati allo schermo i suoi fan, in questi giorni, grazie ad una serie di meravigliosi nude dedicati alla sponsorizzazione della sua nuova collezione di fragranze. Firmate dal noto brand ecologico di @dayaneandyou. Ora, per la modella, è giunto il momento di dedicarsi ad una questione più personale, E riguardante il versante amoroso.

“Amore mio” Dayane Mello rivela la sua dolce metà: è complice perfetta negli scatti di fuoco

