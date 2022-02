Ludovica Pagani continua a conquistare i suoi milioni di fans con degli scatti mozzafiato: l’ultimo, in particolare, ha lasciato tutti senza parole

Ludovica Pagani è una delle giornaliste sportive più amate di questo mondo. La sua carriera è cominciata un po’ di anni fa e ha spiccato subito il volo. Dopo essersi diplomata in un liceo linguistico all’età di diciannove anni, ha iniziato l’università e si è laureata con successo. Solo in seguito è iniziata la sua carriera, inaspettata, nella televisione.

All’università aveva studiato economia, forse proprio per questo Ludovica non avrebbe mai pensato di poter intraprendere una carriera non solo completamente diversa da quello per cui ha studiato, ma di arrivare addirittura a diventare un personaggio televisivo. Insomma, la vita le ha riservato delle bellissime sorprese negli ultimi anni.

Ludovica Pagani, pioggia di likes per il suo risveglio: è sempre più bella

