Lucilla Agosti, svestita nella sua stanza è da urlo: “Ci vuole l’elettrocardiogramma” – FOTO

Lucilla Agosti e il suo fascino irresistibile una volta di più in primo piano, lo scatto con pochi vestiti addosso fa furore tra i fan

Nel mondo radiotelevisivo, una delle conduttrici più amate è senza dubbio Lucilla Agosti. La 43enne toscana è uno dei personaggi più poliedrici del mondo dello spettacolo, con numerosissime esperienze all’attivo che ne fanno una professionista completa, e non solo.

Attrice cinematografica e di fiction, conduttrice per radio e tv per programmi che spaziano dal ramo musicale a quello dell’intrattenimento. Insomma, Lucilla nel corso della sua carriera non si è fatta mancare nulla. Soprattutto, con un fascino discreto e non invadente ma che proprio per questo risulta irresistibile.

Molto seguita sui social network anche senza essere una celebrità assoluta, su Instagram Lucilla ha eccome il suo seguito di ammiratori, con oltre 126mila followers. Seguitissima non solo per la sua professionalità, ma anche per una bellezza davvero peculiare che come detto riesce sempre a colpire dritto al cuore.

Ancora una volta, Lucilla a modo suo, regala un post speciale, con una esibizione di sensualità che non può lasciare indifferenti.

Lucilla Agosti, l’intimo in primo piano accende la fantasia dei followers: i commenti sono entusiasti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Uno scatto mattutino, da poco sveglia, nella sua stanza, seduta per terra e svestita. Indosso, soltanto lingerie intima che evidenzia la sinuosità delle sue forme. Il primo piano ravvicinato è davvero super.

Lo sguardo di Lucilla verso l’obiettivo seduce come non mai, non è una novità del resto per i followers di lunga data. Come prevedibile, arrivano presto i soliti like e tanti commenti estasiati.

C’è chi scrive: “Mi serve l’elettrocardiogramma“. Numerosi, i messaggi di approvazione, che spiegano meglio di qualunque altra cosa quanto Lucilla sia apprezzata per la sua bellezza meno patinata rispetto alle bellezze principali dello star system, ma proprio per questo con un sapore speciale.