Tiziano Ferro, rivelazione sbalorditiva su Sanremo: la sua ossessione più grande

Tiziano Ferro ha lasciato senza fiato con una confessione inaspettata a seguito del Festival di Sanremo. L’artista ha una grande ossessione.

Voce travolgente e hit dall’incredibile successo. Tra i cantanti italiani più apprezzati, Tiziano Ferro non poteva non perdersi il Festival di Sanremo. Innumerevoli volte salito sul palco dell’Ariston, prima in assoluto nel 2006, quest’anno ha seguito da casa la 72esima edizione della kermesse.

Dalla sua abitazione di Los Angeles, dove vive al fianco del compagno Victor, ha seguito ogni serata con entusiasmo, condividendolo sui suoi seguitissimi social. 2 milioni di follower, si è lasciato andare a commenti e considerazioni, complimentandosi con i 25 big in gara. Tra questi molti sono suoi amici nella vita: da Emma, a Elisa, a Le Vibrazioni a Ranieri, tanti i nomi all’Ariston a cui è molto legato.

Tuttavia è stata una particolare canzone a conquistarlo letteralmente, lasciandolo di stucco tanto che ormai è in fissa per questo brano.

Tiziano Ferro: l’ossessione per quel brano di Sanremo

Puntata dopo puntata, a fare breccia nel cuore di Tiziano è stata il brano “Ciao ciao”. Si tratta della hit con cui ha gareggiato alla 72esima edizione del Festival La Rappresentante di Lista, duo musicale dal grande successo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sanremo 2023, l’annuncio serale in Rai per la prossima edizione: “Sarà lui a condurla”

Strofe legate alla visione della fine del mondo degli artisti: un racconto a tema apocalittico in accompagnamento a un sound che ha fatto ballare il pubblico.

Arrivato al settimo posto, il brano ha raggiunto molto successo tanto da essere il più trasmesso dopo quello dei vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco

“E adesso cara La Rappresentate di Lista me lo paghi tu lo psicologo per farmi uscire dall’ossessione?”, le parole condivise nell’ironia nelle storie Instagram del cantante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Raffaella Carrà, a pochi mesi dalla morte accade l’inaspettato. I fan non riescono a crederci

Nel mentre che continua ad ascoltare il brano sanremese, il cantante si sta dedicato all’incisione del suo nuovo album, “Il Mondo è Nostro”, la cui uscita è prevista nel novembre 2022. Per i suoi concerti bisognerà attendere il 2023, anno in cui sembra essere previsto il suo ritorno ai live.