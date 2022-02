Dopo il successo dell”Ama Ter’ a Sanremo già è noto a tutti il nome del conduttore della prossima edizione: parole sacrosante.

Dopo quasi una settimana dai titoli di coda della 72esima edizione del Festival di Sanremo, gli interessati si son già sbilanciati sul nome che apparirà nelle vesti di conduttore, nella prossima edizione della kermesse più ambita.

Il successo è stato registrato sotto tutti i punti di vista. Dal pubblico gremito e divertito serata dopo serata, sugli spalti, allo share casalingo. Insomma Amadeus ha saputo toccare davvero le corde giuste per aumentare la competizione tra i presentatori.

Nelle passate edizioni avevamo assistito con lui al timone, ad un Ariston vacuo in ogni ordine di posto. Il tutto a causa di una pandemia che ha fatto prevalere solo paura e preoccupazione negli italiani.

L’esperto conduttore ravennate però è riuscito comunque a ravvivare l’atmosfera surreale, grazie anche all’ausilio della comicità che ha saputo imprimere un’icona simbolica come Rosario Fiorello.

Nell’intervista dell’ultima ora, proprio l’attore teatrale siciliano si è sbilanciato apertamente e sicuro di sè ha svelato il nome in cima alla lista degli addetti in Rai, sul prossimo Sanremo

Sanremo, svelato il nome del prossimo conduttore: è accaduto poco fa!

Ieri in occasione del palinsesto in seconda serata su Rai 1, “Porta a Porta“, condotto da Bruno Vespa si sono dibattuti diversi temi legati alla politica e all’evoluzione del virus in Italia.

Tra gli ospiti speciali in studio spunta in maniera del tutto inaspettata, il comico siciliano, Rosario Fiorello che ha risposto alle domande dell’ex ‘Direttore del TG1’ su tutto ciò che ha riguardato il Sanremo appena concluso.

Vi è stato modo di sottolineare, seppur l’apparizione in una singola serata di Fiorello a Sanremo, le caratteristiche nel dettaglio che hanno reso unica la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Prima di lasciare spazio ad altri argomenti come da ‘scaletta’ di programmazione, Rosario si è lasciato andare ad una buffa e clamorosa rivelazione che ha spiazzato difatti tutti gli italiani, sul prossimo protagonista a presenziare l’Ariston.

“Certo che lo farà… ha già il rogito pronto!” con tanto di riferimento al futuro del Festival, ovvero alla 73esima edizione che dovrebbe vedere, a meno di clamorosi colpi di scena, Amadeus, al timone della kermesse per la quarta volta consecutiva!

Lo scoop lanciato dal comico ha fatto impazzire gli ascolti a “Porta a Porta”, mentre Bruno Vespa rincarava la dose fornendo l’assist al più grande showman dell’epoca, invitandolo ad accettare per l’ennesima volta, la carica di co-conduttore al fianco del ravennate, magari con apparizioni più continue durante la ‘cinque giorni’ del Festival.

Come andrà a finire la ‘telenovela’? Sarà d’accordo il nostro amato e soddisfatto, Stefano Coletta? Attendiamo con trepidazione ulteriori conferme!