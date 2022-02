Investito da un’auto mentre cammina sul marciapiede: muore dentista 55enne

Un dentista di 55 anni è morto ieri sera a Casali, frazione di Mentana (Roma), dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava sul marciapiede.

Tragedia ieri sera a Casali, frazione di Mentana (Roma). Un uomo di 55 anni è stato investito da un’auto mentre camminava sul marciapiede.

Sul posto, sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, ma per il 55enne era ormai troppo tardi. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. Intervenute anche le forze dell’ordine a cui ora è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente della vettura, coetaneo della vittima, è stato sottoposto agli esami del caso ed è ora indagato per omicidio stradale.

Mentana, travolto da un’auto mentre cammina sul marciapiede: muore dentista di 55 anni

Incidente mortale nella serata di ieri, giovedì 10 febbraio, a Casali, piccola frazione del comune di Mentana, in provincia di Roma. Un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto in via Nomentana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma in un casolare: ragazzo di 24 anni trovato morto

A perdere la vita, Luca Colasanti, dentista di 55 anni sposato e padre di quattro figli. L’uomo, residente nel comune in provincia di Roma, stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Messaggero, stava camminando sul marciapiede, quando improvvisamente un’auto, una Fiat Punto, condotta da un 55enne di Monterotondo, lo ha centrato in pieno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ferisce i genitori poi uccide imprenditore in pieno centro: arrestato un uomo

Lanciato l’allarme, sul luogo dell’investimento si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. L’equipe medica ha provato a rianimare il dentista, ma ogni sforzo non ha avuto successo: ai soccorsi non è rimasto altro che costatarne la morte.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica della tragedia e risalire alle cause che avrebbero fatto perdere il controllo della vettura all’automobilista. Quest’ultimo, scrive Il Messaggero è stato sottoposto agli esami del caso per stabilire se fosse alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti ed è ora indagato per omicidio stradale.