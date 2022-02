Belen è ufficialmente entrata a far parte del mondo de Le Iene: inizia il suo viaggio alla conduzione del celebre programma Mediaset con una minigonna cut-out che non lascia spazio all’immaginazione e già diventa tendenza Primavera 2022.

La conduttrice argentina ha coronato un sogno. Fin dal suo arrivo in Italia, aveva come obiettivo quello di prendere parte al grande mondo de Le Iene. Belen Rodriguez descrive il programma Mediaset come una trasmissione che invita a riflettere e si schiera dalla parte dei più deboli per supportarli, aiutarli e liberarli.

L’entusiasmo dell’influencer si traduce perfettamente nell’outfit che indossa per la grande occasione: una provocante minigonna all’insegna delle nuove tendenze, che scopre il suo corpo statuario non lasciando spazio all’immaginazione.

La 25esima edizione de Le Iene, un programma molto amato dal pubblico del nostro Paese sin dal 1997, ha visto la prima puntata andare in onda ieri, 9 febbraio 2022.

Mentre eravamo assorbiti a guardare inchieste ed interviste, tutti noi spettatori di Italia 1 siamo stati letteralmente rapiti dall’intera famiglia che ha reso possibile la trasmissione: alla conduzione, ci sono stati Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Max Angioni e Eleazaro Rossi si sono occupati della musica mentre, come ospiti speciali, abbiamo visto Joe Bastianich, La Rappresentante di Lista, Donatella Rettore e Valeria Marini.

Belen racconta, in modo molto commovente, come il figlio Santiago ha capito che la sua assenza da casa era dovuta al coronarsi di un vecchio sogno. La conduttrice argentina, infatti, ha ammesso di aver sempre desiderato indossare la divisa da “Iena”. Prendere parte di quel team di ragazzi e ragazze significa battersi per giuste cause.

La showgirl apprezza il programma proprio per questo: agisce, fa qualcosa, fa in modo di cambiare le cose e aiuta chi ne ha bisogno. Va decisamente oltre il concetto tradizionale di spettacolo televisivo.

Ma Maria Belen non ha convinto solamente i telespettatori con le sue parole. Ha fatto innamorare anche tutti i pazzi del fashion grazie al suo outfit ultra glam che anticipa (e la dice lunga!) le nuove tendenze moda Primavera 2022.

Belen Rodriguez, la minigonna indossata a Le Iene la dice lunga sulle tendenze Primavera 2022!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Per intraprendere questa nuova avventura e rapire ogni sguardo dei telespettatori, Belen Rodriguez trionfa nella prima puntata con un look firmato David Koma.

Si tratta di un designer London-based famoso per le sue creazioni scultoree e decisamente all’avanguardia.

Leggi anche -> Caterina Balivo in pigiama a spasso per Roma: la nuovissima tendenza Primavera 2022

La gonna che indossa la conduttrice ci svela che le tendenze Primavera 2022 vogliono le gambe scoperte! E’ caratterizzata da un’allacciatura frontale che parte da una fascia nera all’altezza della vita e dai petali in plexiglass.

La 37enne argentina abbina un top nero che riprende il cut-out della mini skirt e un paio di pump in vernice.

Provocantemente sexy. Indossereste lo stesso outfit?