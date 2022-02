Nell’ultima serata del Festival di Sanremo, Sabrina Ferilli ha avuto l’onore di salire sul palco dell’Ariston, per condurre la finale. Su Instagram, l’attrice pubblica uno scatto che la mostra senza trucco

La 72esima edizione del Festival è stata indubbiamente la più seguita in assoluto. Ben 13.380.000 sono stati gli spettatori che hanno assistito su Rai1 la serata finale di Sanremo 2022, con una media di share del 64,9%. A condurre la finale del Festival, sono stati il direttore artistico Amadeus e l’attrice italiana Sabrina Ferilli.

In questi giorni, la Ferilli si sta divertendo a postare tutte le foto del suo grande ingresso al teatro dell’Ariston. Il profilo Instagram dell’attrice, che vanta 728MILA followers, sta ricevendo il boom di like e commenti. Tra gli innumerevoli scatti professionali fatti alla star del cinema, ecco che ne esce uno molto particolare; poco prima di essere truccata, Sabrina si mostra in tutta la sua semplicità, senza trucco e inganno.

Sabrina Ferilli si mostra senza make-up, i fan increduli

Gli anni passano, ma la bellezza della famosa attrice non tramonta mai. Sabrina Ferilli, pubblica uno scatto su Instagram, lasciando increduli tutti i suoi sostenitori. Il contenuto postato, ritrae la bellissima star con un bouquet di fiori in mano, in tutta la sua spontaneità. Nella didascalia del suo post, Sabrina Ferilli scrive: “Qualche momento prima del make up per Sanremo 2022, con i mie fiori e la mia routine per la pelle by Lierac Italia”

Alla visione di queste meravigliose immagini, i fan non resistono ed è subito un’ esplosione di commenti, volti a valorizzare l’inestimabile raffinatezza di Sabrina: “Struccata sei ancora più bella”; “Stupenda anche senza trucco, anche se la vera bellezza è proprio quella interiore, a te non manca”; “Sei purezza incondizionata”; “Ma come è possibile, senza trucco sei ancora più bella”

Una serata che la Ferilli ricorderà con molto piacere; dalle parole dell’attrice professionista, si evince la profonda gioia nell’aver fatto parte dell’ultima serata del Festival. Tuttavia, diversi rumors hanno parlato di qualche battibecco avvenuto tra la Ferilli ed Amadeus…sarà davvero andata così?

Sabrina Ferilli in tutto il suo splendore, la star italiana non smette mai di mostrare la sua infinita eleganza.