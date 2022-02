Luc Montaigner, muore a 89 anni l’ex premio Nobel per la medicina

Luc Montaigner, l’ex premio Nobel per la medicina aveva 89 anni. Si è spento ieri a Neuilly-sur-Seine

Se ne parlava già da ieri ma fino ad ora non vi era stata nessuna conferma. E’ giunta oggi la notizia ufficiale, Luc Montaigner si è spento a Parigi all’età di 89 anni.

Nelle ultime ore quello di Luc Montaigner era diventato un vero e proprio giallo. Qualche indiscrezione era giunta da Parigi nella giornata di ieri e in serata sui social già circolava la notizia della sua presunta morte. In particolare, a dare l’allarme in Italia era stato il parlamentare Gianluigi Paragone: “Da giorni non riusciamo più a metterci in contatto con lui“. Non c’era però alcuna ufficialità. La conferma definitiva è arrivata nella giornata odierna.

Luc Montaigner, risolto il giallo. E’ arrivata la conferma della morte

E’ morto all’età di 89 anni il premio Nobel per la medicina, Luc Montaigner. La notizia ufficiale è giunta dal quotidiano francese Liberation. Successivamente a dare conferma della sua morte, anche il professore Didier Raoult. “Luc Montagnier è morto. Perdiamo un uomo la cui originalità, l’indipendenza e le scoperte sull’Rna hanno permesso la creazione del laboratorio che ha isolato e identificato il virus dell’Aids“, questo ciò che il professore marsigliese ha riportato sul suo profilo Twitter.

Biologo e virologo, Montaigner aveva ottenuto il premio Nobel per la medicina grazie ai suoi studi approfonditi sull’Aids. Nel periodo della pandemia aveva appoggiato le idee dei no vax, diventando per loro un vero e proprio punto di riferimento. “I vaccini non proteggono anzi favoriscono altre infezioni” aveva dichiarato a riguardo, schierandosi dalla parte di coloro che rifiutavano di sottoporsi alla vaccinazione.

Nonostante spesso non venisse visto di buon occhio a causa di alcune sue idee controcorrente, quello che è certo è che i suoi studi sull’Aids furono rivoluzionari e con la sua morte perdiamo un punto di riferimento fondamentale nel mondo della scienza.