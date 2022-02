Dopo anni Vanessa Incontrada parla del rapporto con il padre, non è stato facile perdonarlo: cosa è successo tra loro

Vanessa Incontrada è un volto molto noto della televisione italiana, attrice e conduttrice, è molto amata dal pubblico che non vede l’ora di vederla sul piccolo schermo nelle vesti di Fosca Innocenti, la miniserie che andrà in onda a partire dall’11 febbraio su Canale 5.

Classe 1987, nata a Barcellona, Vanessa Incontrada più o meno maggiorenne ha lasciato la sua famiglia per girare il mondo tentando la fortuna come modella. Il suo sogno da piccola era quello di diventare designer, poi gli eventi le hanno fatto cambiare idea.

Vanessa Incontrada e il rapporto con suo padre

L’attrice italo spagnola, suo padre è italiano, ha anche pubblicato un libro intitolato Insegnami a volare attraverso cui ha raccontato la storia della sua famiglia, dove descrive sua madre e sua nonna come due rocce.

Il padre non viene nominato, almeno lì, poiché solo da poco i due hanno riallacciato i rapporti. Ne ha parlato, però, in un’intervista a “L’Arena” a Massimo Gilletti dove ha raccontato: “Quando c’è una separazione all’inizio punti il dito. Poi, con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto… Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio”.

Oggi Vanessa Incontrada non solo è un personaggio dello spettacolo, ma anche una mamma meravigliosa. Suo figlio si chiama Isis e trascorre molto tempo con lui senza mai trascurarlo per motivi lavorativi.

Sul web spuntano alcune indiscrezione sulla presunta separazione con Rossano Laurini il marito e padre di suo figlio. Non ci sono notizie certe al riguardo, ma a “Verissimo” l’attrice avrebbe parlato di una profonda crisi tra i due. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.

