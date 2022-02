Presto in arrivo una sorpresa davvero incredibile per tutti i fans di Raffaella Carrà: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni il passato luglio 2021, sconfitta da una lunga malattia che, per sua stessa volontà, non era mai stata annunciata al pubblico. A sette mesi dalla sua scomparsa l’icona musicale continua a vivere nella memoria di tutti coloro che non hanno mai smesso di amarla, e che per nessun motivo al mondo sono disposti a dimenticarla.

I fans più affezionati sono rimasti stupiti dall’annuncio del Gruppo Lucisano e Kubla Khan 1990, che hanno deciso di comprare alcuni diritti relativi alla vita dell’arista per costruirci una serie tv.

Presto in arrivo una serie tv sulla vita di Raffaella Carrà

Sarà Paola Lucisano ad occuparsi della serie tv: “Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un’artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale” ha raccontato. “La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo”. La fama di Raffaella, infatti, non si è mai limitata ai confini italiani: la Carrà era molto famosa anche in Spagna e in Sudamerica, dove tantissimi fans aspettano con trepidazione questa nuovissima serie tv dedicata alla loro beniamina.

La sfida più difficile che i produttori si troveranno costretti ad affrontare sarà sicuramente quella di trovare un volto adatto ad interpretare l’idolo musicale. Rai Fiction si è dimostrata fin da subito disponibile a collaborare alla produzione della serie, e fonti interpellate dall’ANSA hanno raccontato: “Ci sono stati dei contatti con i produttori, il progetto deve essere ufficialmente presentato e approvato. Per quanto riguarda l’eventuale realizzazione, il se è d’obbligo, arriviamo al 2024”. C’è ancora tempo, dunque, prima che i fans possano rivedere Raffaella sugli schermi di tutto il mondo.

“Ovviamente la Rai è interessata a una serie su Raffaella Carrà” hanno assicurato le fonti consultate dall’ANSA. “Parliamo della regina della tv del servizio pubblico per eccellenza, oltre che di una professionista a 360 gradi in ogni campo a livello mondiale”. Anche noi di YesLife, ovviamente, non vediamo l’ora di avere tra le mani la storia dell’icona più significativa del nostro paese!