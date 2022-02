Damiano dai Maneskin asfaltato per il gesto fatto con la fidanzata. Lei non le manda a dire e sui social succede di tutto

Damiano dei Manaeskin, lo sappiamo, ormai è amatissimo in tutto in mondo. Tutti lo guardano, lo ammirano, lo desiderano ma il suo cuore è solo per la sua fidanzata, Giorgia Soleri. Anche lei amatissima sui social e con un folto pubblico che supera i 500 mila follower, fa spesso parlare di sé per le sue battaglie a sostegno delle donne. E proprio i due sono stati elogiati da un lato ma dall’altro massacrati da uno dei volti più intransigenti del nostro giornalismo che, sui social, non le manda a dire proprio a nessuno.

Parliamo di Selvaggia Lucarelli che ha decisamente asfaltato una dottoressa che opera nel campo della nutrizione che aveva elogiato il comportamento del frontman dei Maneskin nei confronti della fidanzata. Per la firma di Tpi non c’è proprio nulla da elogiare, vediamo perché.

Selvaggia Lucarelli vs Damiano dai Maneskin: cosa è successo

Una dottoressa elogia pubblicamente Damiano dai Maneskin ma Selvaggia Lucarelli non ce la fa a stare in silenzio a guardare e interviene. Elogiare il cantante per cosa? Il giovane ha accompagnato la fidanzata Giorgia Soleri ad un incontro dedicato alla divulgazione di alcune malattie di cui la compagna soffre: vulvodinia ed endometriosi.

E proprio su questo la Lucarelli asfalta la specialista ma anche Damiano che, per la giornalista, non ha fatto nulla di così eroico da elogiare. “Nel post orribilmente finto-romantico della dottoressa c’è invece l’eroicizzazione del maschio famoso – scrive prima su Instagram la Lucarelli e poi anche sulle colonne del Domani – quello che apre i concerti dei Rolling Stones, quello celebre dei due che si scomoda per accompagnare la fidanzata malata (perché di lei solo questo si è sottolineato, del suo impegno da attivista neppure mezza riga) a un incontro con 20 gatti”.

Insomma Selvaggia non accetta la versione di Damiano dipinto come “eroe” che altro non ha fatto che restare al fianco della compagna in un’occasione per lei importante in un convegno in cui si parla delle patologie di cui soffre.

Il cantante non ha fatto altro che quello che fanno tutti i giorni, nella vita comune, le persone comuni. Restare accanto a chi si vuole bene nei momenti più importanti e nulla fa la differenza se si tratta del “leader di una band mondiale, il manager di una multinazionale o un calciatore famoso” chiosa la Lucarelli.

