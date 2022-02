“Tutti i colori ti stanno bene” Federica Masolin, incantevole con un “tono” davvero pazzesco – FOTO

La giornalista sportiva nell’ultimo scatto social ha distratto i fan con un look decisamente inaspettato dal colore fluo. Curiosi di vederlo?

Giovane e riservata come poche nel suo campo, Federica Masolin però non passa inosservata ogni volta che pubblica sui social nuovi contenuti della sua vita lavorativa o privata. Classe 1985 ed un’eleganza innata che la caratterizza e le regala un tocco da fuori classe che emerge soprattutto quando è alla conduzione del suo programma di punta accanto al collega Davide Valsecchi.

Al momento però, in attesa che riprendano le gare di F1 e le partite di serie A, la milanese adottata è impegnata alla conduzione serale del tg di Sky Sport 24. Sorridente e mai banale, ieri però la Masolin ha combattuto la sua timidezza sfoggiando un look decisamente impattante che ha fatto sorridere non pochi fan che non hanno potuto lasciarle così messaggi d’affetto.

Federica Masolin distrae con effetti speciali, cos’ha combinato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

“Fluo 💛🌈” scrive lei a corredo del post che ha pubblicato nella sua pagina Instagram e che la vede seduta con le mani incrociate sotto il seno nella hall d’ingresso di Sky dove lavora in pianta stabile da diversi anni.

Per la prima volta qui la bellezza travolgente del suo sorriso, dei capelli setosi che le cadono sulle spalle e delle curve bollenti delle cosce toniche passa tutto in secondo piano. Come mai vi chiederete?

La foto è molto eloquente, Federica calza infatti delle décolleté rosso acceso ai piedi, semi coperte da pantaloni a zampa color giallo limone ed un dolcevita accollato di un insolito verde acido. Tonalità a cui non siamo abituati a vederla di solito sui social e che hanno fatto sorridere molti attratti da questa pazzia di metà inverno.

I fan sono esplosi nei commenti che trasmettono tutto il loro entusiasmo di fronte alla bellezza della giornalista sportiva: “Meravigliosa fede!!! Una dea 😍”, “In caso di nebbia…Stai tranquilla 😍”, “Tutti i colori ti stanno benissimo!”, “Complimenti per il Look Luminoso 🔝🚀”. Ed i like allo scatto? “Appena” 40mila in poche ore.

