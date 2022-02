Sabrina Salerno e la pausa caffè davvero bollente, in tutti i sensi. Gli occhi cadono proprio tutti lì e non si staccano

Sabrina Salerno non abbandona il web e sui social continua a far gioire gli occhi dei suoi follower. Sempre solare e decisamente procace, la cantante e showgirl, archiviata l’esperienza con “Ballando con le Stelle” è tornata alla sua vita di sempre.

In tv ha catalizzato, come era possibile immaginare, l’attenzione di tutti con coreografie molto sensuali ed un corpo che non ha bisogno di altre presentazioni. Ma come lei stessa, più volte ha specificato, non bisogna fermarsi solo alla fisicità. Bisogna andare oltre, guardare nel profondo perché se lei resta sempre la bombastica donna che negli anni Ottanta ha fatto sognare mezza Europa, è anche molto ma molto di più e nel programma di Milly Carlucci lo ha dimostrato alla grande.

L’ultimo post di Sabrina Salerno su Instagram però non passa inosservato e la sua prorompente fisicità si fa notare al primo colpo. Il caffè è bollente in tutti i sensi. Vediamo perché.

Sabrina Salerno, la pausa caffè è audace: le FOTO

