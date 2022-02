La cantante ieri sera ha scattato alcune foto sotto il Duomo di Milano accanto al suo Stefano, stupenda ha fatto sognare i fan per il look grintoso sfoggiato.

Serata mondana ieri sera per la bella cantante Bianca Atzei che con il suo Stefano Corti è stata invitata all’inaugurazione di “Moser Project”, ovvero la presentazione della capsule collection di Ignazio Moser che è diventato stilista di HandPicked Brand con una piccola presentazione di jeans 5 tasche 100% Made in Italy.

La serata è stata organizzata nel locale Giacomo Milano conosciuto per il suo open bar con vista proprio sulla piazza del Duomo con uno scorcio mozzafiato. Proprio da qui la coppia ha scattato anche alcune foto davvero spettacolari per immortalare l’evento esclusivo in cui erano presenti moltissimi personaggi dello spettacolo. Vediamo l’ultimo post Instagram di Bianca e commentiamo il look scelto.

Bianca Atzei le gambe chilometriche sono una vera tentazione. Meglio lei o Cecilia Rodriguez?

Per l’occasione Bianca è stata vestita da testa a piedi da Maria Vittoria Paolillo stilista del brand MVP Wardrobe che le ha fatto indossare un completo gonna e giacca color verde acqua-turchese davvero spettacolare.

La giacca over sbottonata sul petto bilanciava invece la scelta della piccola gonna fermata in vita da una cinta e lo spacco inguinale che correva su lunga la sua coscia sinistra magra e perfetta. Calze nere e sandali spuntati con plateau e tacco gioiello, anch’essi di satin in tinta con il completo.

Accanto al suo Stefano ha dato filo da torcere ai presenti, una vera bomba sensuale che stonava un po’ sotto il Duomo, così maestoso e imponente. “O mia bela Madunina ❤️” scrive Bianca. Un bel contrasto tra la sua sensualità, enfatizzata ieri da un frangia che è emersa improvvisa e irriverente, e la solennità di chi le stava alle spalle e protegge la città dall’alto della sua imperterrita sacralità.

Fan senza parole: “Siete la coppia più bella del mondo ❤️”, “Sei super stupenda ❤️”, “Stupenda! 😍 la frangia ti dona😍”. Ma c’è anche chi nota una certa somiglianza con il taglio capelli di un’altra showgirl dello spettacolo nazionale: “Cecilia style??!!”. Voi trovate un parallelismo tra i due tagli sfoggiati per la serata? A noi sembra proprio di sì.

