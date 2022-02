“Il Volo” Ignazio Boschetto sorprende tutti sui social: non solo balla ma anche in dolce compagnia. Le immagini sono virali

È partita lunedì 7 febbraio, su Rai1, la seconda stagione di Màkari, la fiction con Claudio Gioè ambientata in Sicilia. E tra i protagonisti, anche se indiretti, ci sono anche i ragazzi de Il Volo. Nello specifico, Ignazio Boschetto ha dato la sua partecipazione scrivendo la sigla della fiction, quella che abbiamo ascoltato nella prima serie e che ritorna anche per i nuovi episodi.

“Un onore per me averla scritta – ha detto Ignazio al Giornale di Sicilia – è una canzone che racconta la mia Sicilia dove torno ogni anno in estate”. Oltre a comporre, il tenore canta accompagnato dai suoi inseparabili amici e colleghi, Gianluca Ginoble e Piero Barone che hanno detto di essere “orgogliosi del lavoro fatto da Ignazio”. Ma oltre a questo c’è dell’altro che sta portando il cantante sull’onda del gossip. Un balletto che sta infiammando il web.

“Il Volo” Ignazio Boschetto sorprende tutti: ecco il VIDEO

Cosa combina Ignazio Boschetto de Il Volo? Si diverte e lo mostra a tutti. Il tenore sveste i panni di cantante posato e super elegante ed in pantaloncini, t-shirt e scarpe da ginnastica accenna un piccolo balletto che ha fatto letteralmente impazzire il web.

Il tenore non è solo ma in compagnia di una bellissima bionda. Di chi si tratta? Della sua fidanzata, Ana Paula Guedes, ballerina e coreografa, professionista e maestra di ballo nella versione brasiliana di “Ballando con le Stelle”, “Dança dos Famosos”.

Che i due stanno insieme da un po’ non è una novità e dopo alcune piccole dichiarazioni pubbliche, adesso è arrivato anche il contributo più scanzonato. Il video è brevissimo ma è un modo per mostrare a tutti come l’amore è in grado di fare miracoli. Pochissimi passi a tempo di musica ed in perfetta sincronia e poi via, lontani dalla telecamera.

La fidanzata di Ignazio è bellissima, indossa un completo color carta da zucchero con gonna a pieghe e si muove leggera come una farfalla. Lui le mette il braccio sulla spalla e la porta via con sé.

Anche se breve, l’artista ci ha mostrato una versione inedita di sé stesso ed il video ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Oltre 35mila like e tantissimi commenti, tutti pazzi per Ignazio e Ana Paula.

