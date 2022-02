“Un posto al sole”, cambia tutto. L’addio più triste, accade l’impensabile

Uno sviluppo inaspettato lascerà gli appassionati di “Un posto al Sole” con il fiato sospeso. Un’imminente rottura è nell’aria.

Dispiacere e malinconia. “Un posto al sole” si tingerà di grigiore a seguito di una pesante rottura, portando due personaggi all’addio. Secondo le anticipazioni a breve una delle storie più travolgenti della soap napoletana, giungerà al capolinea.

Gli intrighi amorosi della serie ,la più longeva in Italia, sono da sempre una costante, focus centrale nella sue tante puntate. Più di 5 mila andate in onda a partire dal 21 ottobre 1996 fino a oggi: le vicende delle famiglie abitanti di Palazzo Palladini, affacciato sul mare di Posillipo, hanno creato una sorta quasi di realtà parallela a quella fuori dal set, accompagnando intere generazioni.

La presenza costante di molti dei suoi personaggi storici, da quelli più adulti a quelli più piccoli, ha permesso al pubblico di accompagnarli nella loro crescita. Proprio due giovani volti della soap sono i protagonisti di una crisi in arrivo.

“Un posto al sole”: l’addio più triste

Nelle prossime puntata di “Un Posto al Sole”, in onda dal lunedì al venerdì, ha spezzare il cuore degli spettatori sarà la coppia composta da Chiara e Nunzio. I due sembra infatti finire in una pesante crisi.

Se il figlio di Franco era ritornato a Napoli per avvicinarsi alla sua amata, tuttavia non andrà come sperato: la coppia si è sempre mostrata molto solida, superando innumerevoli avversità, ma questa volta non sarà lo stesso.

In particolare Chiara farà ingelosire Nunzio mostrandosi in soggezione durante un dialogo con Ludovico portandolo così a fare una scenata.

Di seguito i due si diranno addio, gettando la Petrone nello sconforto totale, portandola a vivere emozioni di grande tristezza e alimentando così la sua situazione già difficile in quanto finita nel tunnel delle dipendenze. Questa fine solleverà la mamma di Nunzio, mentre farà dispiacere il padre Franco.