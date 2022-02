Michele Bravi è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2022. Tramite social il cantante fa un’inaspettata rivelazione. I fan sono senza parole

Ha incantato tutti sul palco dell’Ariston con il suo bellissimo brano, L’inverno dei fiori. Michele Bravi è uno dei cantanti italiani più apprezzati in assoluto, la sua particolarissima e delicata voce è in grado di conquistare chiunque.

Quello di Michele Bravi sul palco dell’Ariston è stato un ritorno del tutto inaspettato ma apprezzatissimo. Come tutti sanno, il giovane cantante, ha dovuto superare un momento terribilmente difficile. Qualche anno fa il 27enne, è stato coinvolto in cui grave incidente stradale dove ha perso la vita una donna. Michele era alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente e pertanto è stato accusato di omicidio stradale. Sono stati anni molto duri per lui, tra tribunali e rinvii a giudizi. Per oltre un anno e mezzo il cantante ha sospeso ogni suo impegno lavorativo. Bravi ha molto accusato tutto questo e ha dovuto fare i conti con un periodo di grande depressione. Nel 2020 però decide di andare avanti e torna a farsi vedere partecipando allo show di Maria De Filippi, Amici Speciali.

Michele Bravi, l’amore dopo il grande trauma

Il suo ritorno a Sanremo ha riempito di gioia i fan che lo hanno interpretato come un gesto di rinascita dopo tutto quello che il lodo idolo ha dovuto passare. Il suo brano L’inverno dei fiori, è un brano estremamente bello e profondo. Nelle ultime ore dai profili social del cantante è venuta fuori un’indiscrezione che nessuno si aspettava. Michele ha parlato dell’ “uomo della sua vita“. Ciò che stupisce di più è proprio di chi si tratta.

Durante il Festival di Sanremo, Michele Bravi ha avuto modo di ritrovare tanti vecchi colleghi e di conoscerne di nuovi. Uno tra questi è il cantante Tananai, che sul palco ha stupito tutti con la sua Sesso occasionale. Tra i due è nata una grande amicizia. Ed è proprio tra loro due la conversazione pubblicata da Bravi. “Sei l’uomo della mia vita” scrive quest’ultimo, “Grazie anche tu potresti esserlo” risponde l’altro.