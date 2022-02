“Il livello è decisamente alto” Camila Giorgi in FOTO senza l’abitino da tennis: uno spettacolo inedito

Camila Giorgi splendida più che mai sceglie un outfit aggressive che mette in mostra il suo fisico scolpito.

Camila Giorgi, la bellissima tennista italiana fa cento punti con la sua ultima foto che sta interessando il web e che ha fomentato le loro attenzioni verso una fisicità allenata e assolutamente tonica. “Il livello è decisamente alto” commenta un fan estasiato dalla bellezza di Camila.

L’atleta 30enne negli ultimi anni si è distinta in campo sportivo, in ogni partita infatti ci sono sempre i suoi sostenitori che non si sottraggono nel fare un commento positivo o al contrario una critica per una mossa fatta da Camila ma poco condivisa sul web. Ma quando posa la racchetta e sveste i panni della tennista accade qualcosa di magico.

Camila Giorgi, sotto l’abito da tennis un corpo pronto ad esplodere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camila Giorgi fan (@camila_giorgi_fan)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Riccardo Scamarcio, come va con la baby fidanzata Benedetta Porcaroli: “Non farmelo dire”

Quando si tratta di sfoggiare la sua bellezza certamente mette tutti d’accordo. La sua fan page ha ripostato questa foto che l’atleta ha voluto condividere col web. Nessun abitino da tennis ma solo tanta sensualità. Gli shorts parlano chiaramente: cortissimi, quasi inguinali a cui ha abbinato sapientemente uno stivale in pelle nera, stile cow girl.

Una cascata di capelli biondi cadono dolcemente sulle spalle e le danno quel tocco sbarazzino alla foto ripresa dal basso. Lo sguardo si fa intenso verso l’obiettivo e tutto diventa magico, i fans la amano e la omaggiano di apprezzamenti, sia sulla pagina ufficiale che sulla fan page.

Ma a qualcuno non va giù l’atteggiamento di Camila e quindi decide di sottolinearlo. “Hai perso 5 ore fa tirando la racchetta da quanto giocavi male e stai già pensando alle foto, che talento buttato..”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Amore mio” Dayane Mello rivela la sua dolce metà: è complice perfetta negli scatti di fuoco – FOTO

Ma non è il solo, in tanti le “rimproverano” di non sfruttare in pieno il suo talento. In realtà Camila come una qualsiasi giovane ama immortalare la sua bellezza e non c’è assolutamente nulla di male, se fatto fuori dal campo.