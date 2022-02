“Un Posto al Sole”, l’addio più struggente: la protagonista lascia Napoli

Un Posto al Sole si prepara ad un altro addio, dopo gli abbandoni delle ultime settimane: gli autori dovranno ricorrere a delle soluzioni ed alternative

Non è certamente un periodo facile per i protagonisti della soap opera napoletana più amata di tutti i tempi, ovviamente parliamo di Un Posto al Sole. Proprio di recente, abbiamo detto addio ad un grande protagonista: Vittorio Del Bue. Il ragazzo, ha fatto parte della grande famiglia per tantissimo tempo, infatti era solo un bambino quando ha cominciato questa incredibile esperienza.

Negli ultimi giorni, invece, abbiamo salutato Patrizio Giordano. Il figlio del portiere ha vissuto un momento davvero difficile dopo la rottura con Clara, così ha deciso di seguire il consiglio del suo amico Vittorio e di raggiungerlo in giro per l’Europa, dove stanno facendo insieme questa meravigliosa esperienza. Dopo l’addio a questi due protagonisti, adesso tocca a qualcun altro.

Un Posto al Sole, Marina Giordano lascia Napoli: la reazione di Roberto Ferri

A lasciare la soap, potrebbe essere proprio Marina Giordano. Lei è una grande protagonista di UPAS da tantissimi anni, sta vivendo un periodo davvero molto complicato. Suo marito Fabrizio ha cominciato a bere e a metterle le mani addosso, ha tentato il suicidio e lei si è sentita davvero molto male per questo. Per consolarsi, è corsa tra le braccia di Roberto che le ha confessato di essere ancora innamorato di lei.

Nonostante la tentazione di questo amore che l’ha accompagnata per tantissimi anni, Marina prova ancora qualcosa di molto forte per suo marito Fabrizio, e per questo ha deciso di chiudere per sempre questo capitolo della sua vita con Roberto, che si ritroverà a passare il San Valentino da solo. Marina, invece, ha intenzione di prendere una drastica decisione per rendere le vite di tutti più semplici.

Marina, infatti, ha preso la decisione di partire e di lasciare Napoli. Non è ancora chiaro se questo lo farà da sola o in compagnia di suo marito Fabrizio.