Chiara Ferragni ha condiviso sul suo post una serie di fotografie sbalorditive: la favolosa influencer è sensualissima.

Chiara Ferragni è stata una delle prime donne a conquistare il web: la blogger iniziò a lavorare su internet dispensando consigli di moda. Con l’arrivo dei social network, il suo lavoro è stato decisamente facilitato e ha raggiunto subito numeri mostruosi. Su Instagram, ad esempio, la nativa di Cremona possiede 26,3 milioni di followers. I suoi seguaci la seguono sempre con ammirazione e con gioia, non perdendosi mai alcun post.

Questa sera, la Ferragni ha stupito tutti condividendo una serie di fotografie devastanti: tra le numerosissime fotografie, non manca qualcuna che fa battere velocemente il cuore agli ammiratori. In una di queste, infatti, la 34enne si è girata completamente e ha scoperto qualcosa di troppo.

Chiara Ferragni si gira e mostra uno spettacolo straordinario: che bomba

“Il meglio di questi giorni”, ha scritto in didascalia usando la lingua inglese la bellissima Chiara Ferragni. La bellissima influencer incanta il suo pubblico con una serie di outfit pazzeschi e con la sua sensualità. Nella prima immagine, Chiara indossa una gonna particolare e una magliettina che scopre invece tutto il suo addome da applausi. Nel secondo scatto, la moglie di Fedez fa vedere dei tacchi vertiginosi.

La terza immagine è devastante: Chiara decide di girarsi completamente e di togliere la maglia, scoprendo di fatto la sua schiena (e non solo). Il suo didietro davanti all’obiettivo fa girare la testa: anche gli slip sono in bella mostra e fanno sussultare i fans. Nelle altre numerosissime fotografie della serie, la classe 1987 fa vedere altri dettagli e altri vestiti niente male. Il post ha stregato tutti: i seguaci stanno commentando con grande impeto. “Che sexy”, “Mi mancavano i tuoi post”, “Stupenda come sempre”, “Mi incanta tutto”, “Tutto così meraviglioso”, si legge tra i numerosi apprezzamenti.