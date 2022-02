Letizia di Spagna sta vivendo attimi difficili a seguito di un risvolto inaspettato: il peso della monarchia è finito sulle spalle della moglie del re.

Ansia e preoccupazione. Queste le emozioni vissute in questi giorni da Letizia di Spagna, moglie dal 2004 del Re Felipe.

L’ex giornalista è legata al reale della Corte di Spagna da 16 anni, a seguito di un incontro avvenuto durante una cena, dando alla luce i splendidi figli Leonard e Sofia. Dopo l’abdicazione nel 2014 di Juan Carlos la coppia è salita sul trono.

Una notizia preoccupante riguardante Felipe ha gettato la famiglia reale nell’ansia, portando nuove responsabilità per Letizia.

Letizia di Spagna: Filipe ko, accade inaspettato

Icona assoluta di stile, nota anche per i suoi screzi con la suocera, Letizia di Spagna sta affrontando momenti di difficoltà.

Felipe infatti è risultato positivo al covid, come è stato annunciato da un comunicato stampa ufficiale diffuso da Palazzo. Sembra che i suoi sintomi siano lievi, ma comunque dovrà rimanere in isolamento, portandolo a dover disdire tutti i suoi impegni in agenda.

“Sua Maestà il Re è risultato positivo al test del Covid-19, dopo aver presentato sintomi lievi sin dalla notte scorsa. Seguendo le regole stabilite dalle autorità sanitarie, Sua Maestà il Re resterà in isolamento per 7 giorni. Pertanto, le attività ufficiali pianificate durante il periodo sono sospese da questo momento” le parole che si leggono nella nota di Palazzo.

La moglie invece è risultata negativa e pertanto sarà lei a rispondere dei vari impegni, mentre non è stato reso noto se qualcuno farà le voce del marito facendole da spalla.

Sarà così lei a prendere le redini della Corona, ma nonostante questo alcuni impegno sono slittato comunque. Cancellati sia l’incontro tra il Re spagnolo e il Presidente bosniaco, Zejko Komsic, sia l’udienza con il CEO di Airbus, Giullaume Fury.