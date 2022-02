Emma Marrone è finita al centro del mirino dopo la sua esibizione al “Festival di Sanremo”, ha sfoggiato un look troppo esagerato?

Emma Marrone è tornata sul palco dell’Ariston come concorrente mostrando sia la sua bellezza e ancora una volta tanto talento. Ogni volta è così è il brano con cui si è presentata e con cui ha emozionato il pubblico italiano.

Dopo anni, tutti conoscono la cantante di “Amici”: una personalità unica che non ha mai dato troppo nell’occhio. Semplice, naturale, Emma Marrone non ha bisogno di filtri per attirare l’attenzione, le basta la sua musica. Eppure, c’è chi dopo l’ultima esibizione al “Festival di Sanremo” ha avuto da ridire sul suo look.

Emma Marrone, la polemica sulle calze a rete

Da qualche giorno è spuntata una polemica attorno all’outfit di Emma Marrone per l’ultima puntata della kermesse. La cantante ha indossato un vestito nero di pizzo con uno spacco vertiginoso e le calze a rete.

Elegante per tanti, ma non per il giornalista Davide Maggio che l’ha definita una donna dalle “gambe importanti”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lutto in Rai, è morta la storica conduttrice di Chi l’ha Visto?

La risposta da parte della diretta interessata non è tardata ad arrivare. Così sui social, rivolgendosi al mondo femminile ha affermato: “Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti”.

Anche Gabriele Muccino, regista della serie tv A casa tutti bene ha preso le difese della cantante e sui social ha scritto: “Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. – ha affermato – Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Amici 21”, il crollo devastante nella scuola: la crisi mette tutto in discussione

Sui social non si parla d’altro e a quanto pare la canzone di Emma non solo è bellissima ma necessaria per affrontare tabù riguardanti ancora il mondo delle donne.