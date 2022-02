In scena al ”Allianz Stadium” l’ultimo posticipo della Coppa Italia tra Sassuolo e Juventus per decretare l’ultima semifinalista che affronterà la Fiorentina.

Partita decisiva, da dentro o fuori, quella giocata a Torino dove i padroni di casa hanno affrontato gli uomini di Dionisi.

Risultato che non rispecchia i 90′ di gioco: i bianconeri hanno gestito e dominato la partita ma non sono riusciti a mettere al sicuro il risultato rimanendo sull”1-1 per gran parte della gara.

Gli uomini di Allegri passano subito in vantaggio al 3′ di gioco grazie a un gol di Paulo Dybala che sblocca il match. L’argentino con un sinistro in area di rigore beffa Pegolo che non può nulla.

Al 24′ il Sassuolo pareggia i conti grazie al gol di Traorè che con un gran destro a girare mette Perin fuori gioco.

La Juventus riesce a portarsi a casa la partita e ad archiviare la pratica Sassuolo con il neoacquisto Dusan Vlahovic che dopo il gol in campionato contro il Verona, finisce sul tabellino dei marcatori anche in Coppa Italia.

Dusan Vlahovic con questo gol all’ 89′ tornerà a Firenze dove ad attenderlo ci sono i suoi ex compagni nella semifinale di Coppa Italia.

Il gol è totalmente inventato dal serbo che parte dalla fascia, si accentra e batte Pegolo con un tiro che si infila in rete, complice una deviazione.

Sassuolo-Juventus: le pagelle e il tabellino

JUVENTUS-SASSUOLO 2-1

Reti: 3′ Dybala, 24′ Traore, 88′ Vlahovic

Juventus (4-3-3): Perin 6; De Sciglio 6 (61′ Morata 6.5), Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6.5; Zakaria 6 (61′ Locatelli 6), Arthur 5.5 (70′ Rabiot 6), McKennie 5.5; Cuadrado 6, Vlahovic 7 (90′ Kaio Jorge sv), Dybala 7. All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Rugani, Kaio Jorge, Aké, Soulé.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 7; Tressoldi 6, Ayhan 5.5 (46′ Muldur 6.5), Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6; Harroui 5.5 (74′ Frattesi 6), Maxime Lopez 6 (90′ Ceide sv), Traore 6.5 (60′ Henrique 5.5); Berardi 6 (59′ Defrel 5.5), Scamacca 6, Raspadori 5.5. All. Dionisi. A disp. Satalino, Consigli, Magnanelli, Rogerio, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: 58′ Traore, 68′ Henrique

Le semifinali di Coppa Italia sono state, dunque, decise: Inter-Milan e Juventus-Fiorentina si affronteranno in due gare, andate e ritorno, in programma il 2 marzo e il 20 aprile.