Gli allenamenti di Wanda Nara diventano sempre uno spettacolo rovente: la showgirl argentina ha postato una foto in cui ha piazzato in primo piano tutta la sua mercanzia.

Il Wanda-Gate continua a fare scalpore nel mondo intero: tutti sono a caccia di notizie e di aggiornamenti in merito al matrimonio tra la showgirl e Mauro Icardi, in crisi a causa del tradimento (non riuscito a pieno) del bomber con la China Suarez. Qualche giorno fa, Maurito era sparito sia dai social che tra gli account seguiti da Wanda Nara: l’attaccante del Paris Saint Germain ha poi svelato di aver cancellato il suo profilo Instagram per una scommessa. Le storie inventate sul web hanno infastidito leggermente la nativa di Buenos Aires, che si è divertita leggendo in rete tante storielle sul suo conto.

Tralasciando tutto ciò, Wanda è sempre super esplosiva sui social network: i suoi allenamenti si trasformano subito in uno spettacolo non adatto ai minori. La 35enne utilizza sempre outfit illegali che scoprono le sue forme da infarto: con l’ultimo scatto piazzato online, l’argentina ha piazzato tutta la sua mercanzia in primissimo piano.

Wanda Nara mette in primo piano la mercanzia: davanti e didietro, spettacolo illegale

