Diletta Leotta è probabilmente uno dei volti più famosi della nostra televisione. La siciliana, grazie a Sky Sport (dove conduceva gli approfondimenti sulla serie B), ha conquistato una popolarità fuori dal comune ed è diventata una delle giornaliste più brave e apprezzate d’Italia. Il suo talento è noto a tutti, ma la sua bellezza e il suo corpo marmoreo conquistano spesso e volentieri la scena. La nativa di Catania ha conquistato in questi mesi le prime pagine del Gossip per le sue relazioni con Daniele Scardina prima e l’attore turco Can Yaman poi. Secondo alcune indiscrezioni, al momento la conduttrice non sarebbe starebbe frequentando un modello.

Diletta, ogni singolo giorno, manda in visibilio i suoi followers condividendo fotografie in cui mette in mostra le sue curve spettacolari: tra foto in intimo, outfit illegali e tutine d’allenamento da crepacuore, è facile restare a bocca aperta davanti ai suoi contenuti. Le foto condivise questa sera hanno già fatto il giro della rete: la Leotta è una bomba sexy ed esplosiva.

Diletta Leotta, trasparenze vietate ai minori: zoom inevitabile

Diletta, poco fa, ha condiviso una serie di immagini sul suo profilo Instagram che hanno velocemente mandato in tilt il mondo dei social network. La giornalista scopre il suo ventre e mostra il suo addome super allenato. I risultati delle sue sedute pesanti d’allenamento sono ben visibili. Il maglione è cortissimo e strettissimo e presenta trasparenze non adatte ai minori.

Proprio sul suo décolleté si intravedono cose da arresto cardiaco immediato. Le sue forme sono un’opera d’arte e il suo fisico merita un bel 10 e lode. Come se tutto ciò non bastasse, anche lo slip è in mostra.