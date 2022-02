La magnifica fashion blogger italiana Michela Quattrociocche ha deliziato i suoi fan di un post da paura: che spettacolo!

La famosa protagonista del noto film ‘Scusa ma ti chiamo amore’ è tornata a far parlare di sé con una foto a luci rosse: si tratta di uno scatto in cui Michela non indossa i pantaloni… dove sono finiti?

Sotto la camicia, infatti, c’è il nulla cosmico: la Quattrociocche si copre solo con una mano!

Nell’immagine la bellissima trentatreenne posa seduta su una sedia, con le gambe accavallate, un braccio appoggiato sullo schienale, una mano sulla guancia, lo sguardo rivolto verso la sua sinistra ed un’espressione piuttosto seria e pensierosa: resisterle è impossibile!

Nella didascalia del post, la fantastica attrice ha scritto: “I could be happy evermore?” (Che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Potrei essere felice per sempre?“).

Preparatevi a vedere lo scatto più infuocato di tutto il web…

Michela Quattrociocche, una FOTO da osservare e zoommare: mai vista tanta bellezza tutta insieme!

La camicia che indossa Michela ha una stampa formata da piccolissime strisce verticali di colore bianco e celeste: l’indumento le sta un incanto!

Il make-up che sfoggia non è eccessivamente vistoso: il trucco, infatti, comprende degli occhi ben sfumati, una base viso luminosa, un leggero contouring ed una bocca colorata con un nude poco più scuro della sua tonalità naturale delle labbra.

Il post è stato super apprezzato dai suoi seguaci ed ha ottenuto innumerevoli visualizzazioni, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Libidine“; “Sei uno schianto”; “Splendida sempre” oppure “Sei troppo bella”.

Michela Quattrociocche, oltre ad essere molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e del cinema, è anche super seguita sui social network: ormai è diventata una vera e propria stella del web!