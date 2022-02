Alberto Matano, la confessione sul suo passato lascia davvero di stucco: “A 19 anni facevo…”. Gli ospiti lo devono interrompere

Al timone de “La vita in diretta”, Alberto Matano sembra aver letteralmente trovato la propria dimensione. Il giornalista, padrone di casa del programma dall’edizione 2019, si è distinto per la professionalità e compostezza che caratterizzano il suo stile di conduzione. Eppure, se la sua fama lavorativa sembra precederlo, la sua vita personale, negli anni, è rimasta un vero mistero.

Proprio oggi, durante la puntata de “La vita in diretta”, Matano ha approfittato del tema del dibattito per fare una confessione inerente al proprio passato. Nello specifico, il presentatore stava discutendo con i suoi ospiti in merito alla sintonia tra Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo.

Fabio Canino ed Alba Parietti, nel commentare il rapporto tra i due artisti, hanno cercato di far valere le rispettive posizioni. Tuttavia, proprio mentre gli opinionisti stavano parlando di Blanco, Matano è intervenuto sganciando una vera e propria bomba. Gli ospiti lo hanno immediatamente interrotto.

Alberto Matano, la confessione sul suo passato toglie il fiato: “A 19 anni facevo…”. Gli ospiti lo fermano

Gli ospiti de “La vita in diretta”, in merito alla coppia formata da Mahmood e Blanco, avevano delle opinioni diametralmente opposte. Fabio Canino, interpellato dal conduttore, ha sottolineato quanto la novità rappresentata da Blanco sia stata fondamentale per conseguire la vittoria del Festival. “Mahmood ha beneficiato della presenza di Blanco” – ha esordito l’opinionista – “La sua voce l’avevamo già sentita“.

Non era dello stesso avviso la collega Alba Parietti, che ha invece ribadito quanto i due cantanti, sul palcoscenico, abbiano di fatto dato vita ad un sodalizio ineguagliabile. “Loro due formano un’armonia perfetta” – ha protestato la showgirl – “Perché dobbiamo trasformare una cosa bella in una cosa brutta?“. A detta della Parietti, in sostanza, nessuno dei due avrebbe prevaricato sull’altro.

La giornata odierna, peraltro, è una giornata a dir poco speciale per il più giovane del duo, che ha festeggiato il traguardo dei 19 anni d’età. Alberto Matano, ovviamente, non poteva esimersi dal fare i propri auguri al cantante. “Buon compleanno a Blanco che oggi compie 19 anni!“, ha esclamato il giornalista, prima di aprirsi ad una confessione che ha lasciato i suoi ospiti di stucco.

“E io che a 19 anni facevo l’università…“, ha osservato il conduttore, sminuendo il percorso di studi che, di fatto, gli ha permesso di raggiungere tutti i suoi obiettivi di vita. Gli opinionisti, che hanno stoppato Matano seduta stante, gli hanno ovviamente ricordato la sua posizione: “guarda dove sei ora!“.

Ovviamente, l’esternazione del giornalista era frutto della sua ironia e non voleva certamente mettere in discussione il suo brillante percorso professionale. Il presentatore, con grande abilità, sarà sicuramente riuscito a strappare un sorriso ai telespettatori.