Roberta e Samuele sono tornati nello studio di “Uomini e Donne”: le dichiarazioni rilasciate dalla neo-coppia sconvolgono il pubblico

Una grande sorpresa, nella puntata di oggi, per gli affezionati di “Uomini e Donne”: Roberta e Samuele, che hanno abbandonato la trasmissione circa due mesi fa, sono tornati in studio per raccontare il proseguo della loro frequentazione. I due hanno sceso le scale fra gli applausi del pubblico, dimostrando la solidità del legame che li unisce.

Quando Roberta ha iniziato a spiegare nei dettagli come stessero andando le cose tra di loro, tuttavia, in studio si avvertiva una certa tensione. L’ex tronista, che ha sempre dimostrato di avere un carattere più che peperino, non ha nascosto di aver avuto degli screzi con il fidanzato.

“C’è qualche discussione ovviamente“, ha esordito la Giusti, non riuscendo a trattenere un sorriso imbarazzato. A fronte delle insistenti domande di Maria, Samuele ha raccontato davanti a tutti la natura delle loro litigate.

Problemi per Roberta e Samuele, il ritorno in studio è sconcertante: “vogliamo allontanarci”

Nonostante abbiano abbandonato il programma solamente due mesi fa, Samuele e Roberta sono apparsi come una coppia più che consolidata, anche nei loro screzi. L’ex corteggiatore, nello specifico, non ha nascosto di doversi confrontare con il carattere irruento della fidanzata, che spesso e volentieri non sarebbe in grado di contenersi durante le liti. “Io la lascio parlare, perché lei tende sempre ad alzare la voce…“, ha spiegato il fiorentino, sorridendo ad una complice Roberta.

“Sì, va sempre a finire che io parlo da sola” – ha ammesso, in tono sconfitto, l’ex tronista – “Poi capisco che devo calmarmi, perché non ha senso litigare in questo modo“. Sebbene i due non abbiano nascosto i punti critici della loro relazione, l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altra appare smisurato. Incapaci di stare lontani, i fidanzati starebbero addirittura valutando l’idea della convivenza.

Fiorentino lui, romana lei, l’intento della coppia è quello di intraprendere un’esperienza di vita insieme nella capitale. È stato l’ex corteggiatore, nello specifico, a chiarire le ragioni di questa scelta. “Vorrei un po’ allontanarmi da casa” – ha spiegato Samuele, affrettandosi ad aggiungere – “Non perché non mi trovi bene, ma desidero emanciparmi e trovare una mia indipendenza“.

La De Filippi, ascoltando le parole del giovane, non ha mancato di esternare la propria approvazione. La Giusti, più che entusiasta all’idea di convivere con il fidanzato, ha anche preannunciato le tempistiche di questo importantissimo cambiamento: “probabilmente accadrà durante l’estate“. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in studio, per la coppia sembrerebbero esserci tutti i presupposti affinché questa relazione decolli definitivamente.

Roberta e Samuele, dopo aver ringraziato la conduttrice, hanno scelto di ballare sulle note della canzone “Se fosse per sempre“, che l’ex tronista aveva dedicato al fidanzato. In men che non si dica, si è ricreata la stessa magia che li aveva accompagnati nel giorno della scelta.