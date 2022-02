Samira e Andrea, assenza prolungata dall’Eredità: la confessione sui social

Samira e Andrea ancora non tornano sugli schermi Rai, e L’Eredità va avanti senza di loro: la confessione social svela il motivo dell’assenza prolungata.

Da qualche giorno i professori de L’Eredità Samira e Andrea sono scomparsi dal programma. Se la loro assenza inizialmente aveva allarmato i fans del gioco Rai, dopo poco tempo i due diretti interessati hanno svelato la verità al pubblico.

Samira e Andrea hanno utilizzato i loro profili social per spiegare al pubblico Rai il motivo della loro assenza da L’Eredità: entrambi sono risultati positivi al Covid, e di conseguenza si sono chiusi nelle rispettive case senza poter recarsi al lavoro. Oggi, però, i fans chiedono a gran voce che venga svelato il giorno in cui torneranno sugli schermi!

Quando torneranno Samira e Andrea all’Eredità?

Non manca molto tempo, Samira e Andrea potrebbero presto tornare sugli schermi de L’Eredità. I due professori si sono assentati dal lavoro poiché positivi al Covid, ma oggi sembrano stare meglio. In realtà nessuno dei due ha vissuto sintomi particolarmente spiacevoli, e durante il periodo di quarantena hanno continuato a intrattenere i fans pubblicando qualche storia di vita quotidiana.

Non sappiamo se oggi Samira e Andrea siano o no negativi, ma lui poche ore fa ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritraeva in compagnia del collega Andrea Cerelli. “Stiamo tornando”, ha scritto sulla fotografia. Parole che hanno riacceso la speranza nel pubblico Rai, che adesso attende di rivederlo in tv da un momento all’altro.

È possibile che Samira e il collega siano già impegnati nelle registrazioni delle nuove puntate de L’Eredità, che andranno in onda nei prossimi giorni. Purtroppo, però, ancora non è stato comunicato nulla di ufficiale: bisognerà attendere di rivederli apparire all’improvviso!