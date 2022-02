L’ultima di Elodie è un’immagine da togliere il fiato. In posa la cantante rivela una bellezza ultratterrena. La reazione è senza precedenti.

Quest’oggi, giovedì 10 febbraio, un ulteriore grande plauso verrà dedicato alla cantante romana Elodie. L’artista, dopo aver festeggiato “Vertigine” Disco d’oro e l’acclamato esordio sulle scene musicali de “La coda del diavolo” feat. Rkomi, si prepara a nascere nuovamente. Ma incarnando stavolta, senza confini, le disarmanti sembianze di una dea.

Mentre gli scatti del suo ritorno di fiamma con Davide Rossi continuano a fare il giro del web, l’artista canora, classe 1990, vorrà presentare i suoi ultimi due progetti. Quali: in primis l’ultima posa dalla bellezza ultraterrena, e che la vedrà come sua protagonista. In egual misura, si passerà in rassegna la sua appena confermata partecipazione al Levi’s®️ Music Project di quest’anno. “Sono felice di essere parte, insieme a @levis_ita, di un progetto che nasce per supportare i giovani talenti della musica“, ha affermato con soddisfazione, soltanto pochi minuti fa, la cantante.

“Come Venere” Elodie in posa è divina bellezza: sconvolgente diventa un’opera d’arte

PER VEDERE “LA POSA SCONVOLGENTE” DI ELODIE, VAI SU SUCCESSIVO.