“Matrimonio a pima vista Italia” esperimento riuscito per una coppia 2021: “Galeotto fu…”. Il segreto del loro amore è solo uno – FOTO

Si tratta della seconda coppia che ha deciso di proseguire la conoscenza dopo la partecipazione nel programma di Real Time. Oggi la convivenza prosegue.

Si sono schivati all’inizio della consocenza per studiarsi un po’ ma dopo poco tempo sono diventati inseparabili capendo che potevano trarre tanto di buono l’una dall’altra. Parliamo di Sergio Capozzi e Jessica Gregorio della passata edizione del docureality di Discovery e Real Time che hanno fatto innamorare moltissimi single che dopo averli visti hanno deciso di mandare la loro candidatura al programma.

I due sono molto attivi sui social dove condividono le loro attività, lei è una giovane imprenditrice nel campo della pelletteria con borse artigianali da collezione (Colibrì Bags).

Mentre lui sta studiando per diventare mental coach anche se al momento è Franchisee Operations Consultant, ovvero si occupa di gestire l’apertura di tutti gli store in franchising dell’azienda “I Love Poke” in Italia.

Proprio il cibo è stata la chiave di volta che li ha fatti incontrare. Davvero? Il motivo ce lo spiega proprio Sergio nel suo ultimo post Ig.

Sergio Capozzi dà un appuntamento speciale, tutti sintonizzati domani sera

“Una bellissima foto spontanea. Ci abbiamo messo solo 45 minuti 😅”, confessa Sergio descrivendo la foto in cui in due sono abbracciato stretti, Gessica gli ha appena dato un bacio sulla fronte come si nota dal rossetto rosso stampato sulla nuca del marito, e l’imprenditore tiene in mano un contenitore per il poke.

Poi spiega il perché dello scatto assai bizzarro: “Se @ilovepoke.official non fosse entrata nella mia vita, io forse ora non sarei a Milano. Forse non sarei un marito Forse non avrei partecipato neanche a MATRIMONIO A PRIMA VISTA. Galeotto fu il poke”.

Magari una mossa di marketing per fare pubblicità alla sua azienda, o semplicemente per confessare un amore che ha in comune con la moglie. L’occasione è anche buona però per annunciare un appuntamento speciale che li vedrà impegnati insieme in una diretta Instagram.

“Venerdì 11 febbraio alle 19,30 io e Jessica parleremo un po’ di noi e delle nostre vite e coinvolgeremo anche chi ha partecipato inconsciamente alla nostra unione I love poke. Se avete delle domande, delle curiosità…scrivete!”. Chi di voi non mancherà all’appuntamento?