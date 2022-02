Chiara Nasti, l’influencer pronta a turbare il web con una foto che mette in mostra le sue grazie: “Mi stai facendo perdere il senso dell’orientamento” scrive un fan.

Chiara Nasti, l’influencer da quasi due milioni di followers ha deciso di non dare tregua ai suoi fans; una foto audace va bene, due anche ma la carrellata di scatti che ha destinato al suo pubblico è da infarto continuo. Anche il più razionale si perde in questo vortice di bellezza e sensualità destinata a fare tante vittime.

Le sue foto scorrono sempre sul filo della legalità e perdono sovente l’equilibrio. Il corpo prorompente della modella infatti mette sempre in discussione, non lascia mai fiato. Che sia in costume o in abito da sera o casual, le curve generose producono un inesauribile effetto calamita. L’ultima foto è qualcosa di illegale.

Chiara Nasti, sotto il costume un entusiasmante spettacolo

La splendida influencer in compagnia della sorella in questo scatto pronto a diventare epico. Gli estimatori delle Nasti non possono che perdersi in questo preannuncio alla bella stagione che appare come qualcosa di astratto, difficile da catturare e assolutamente da sogno. Un fascino onirico con spruzzi di erotismo. Le due fanciulle in costume intero in realtà sono non solo deliziose ma molto audaci.

In particolare Chiara il cui costume rosa è talmente striminzito che lascia vedere qualcosa che non si dovrebbe, il tatuaggio inguinale e non solo. E cosa dire poi delle abbondanti scollature? Insomma, ha veramente esagerato ed i fans ne sono consapevoli e ringraziano per la visione a loro riservata. Uno stato d’animo collettivo che si può ben definire con il commento di un fan: “Mi stai facendo perdere il senso dell’orientamento”.

La Nasti ha molto stuzzicato le fantasie con una sfilza di storie che la vedono indossare dei costumi assolutamente microscopici e a volte impercettibili. Quello che si nota in abbondanza è certamente la fisicità esplosiva ed un viso che spacca.