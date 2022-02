Valentina Vignali regala ai fan una visione mozzafiato. L’influencer di spalle sfoggia un aderente abito da sera, il risultato è irresistibile: strepitosa

Non è una novità quella di stupire per Valentina Vignali, che su Instagram detiene un ruolo esclusivo in questo senso. Un esempio di quanto sport e bellezza viaggino sugli stessi binari, l’influencer promuove l’attività fisica attraverso la sua più grande passione: il basket.

Cestista professionista, fa il suo esordio in serie A2 nel 2007, sviluppando di pari passo un grande interesse per il mondo della moda. Mentre si afferma da un punto di vista atletico, partecipa a diversi concorsi di bellezza, tra i quali spicca “Miss Italia“.

In seguito raggiunge la notorietà nel mondo dello spettacolo, senza mai perdere di vista la carriera sportiva. Grazie alla sua avvenenza sopra le righe e alla forte personalità che evidenzia nelle sue ospitate in tv, entra a far parte della sedicesima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Il suo successo esplode all’interno del reality, dopo il quale si concentra professionalmente sui social, dove vanta un seguito da cifre esorbitanti. Shooting fotografici, scatti privati e immagini sul campo, questo e molto altro offre l’atleta agli oltre 3 milioni di followers.

Valentina Vignali, un’elegantissima visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Riccardo Scamarcio, come va con la baby fidanzata Benedetta Porcaroli: “Non farmelo dire”

Valentina Vignali sorprende i fan in una versione quanto mai attraente. Il look che condivide su Instagram è il perfetto cocktail di classe e sensualità, ideale per una serata particolarmente elegante. Sceglie un’abito scintillante, sui toni dell’oro, che splende attraverso le paillettes, in modo tale da illuminare la sua perfetta figura.

Aderente alla statuaria silhouette, la cestista sfoggia l’abito di spalle, esaltando le curve che contraddistinguono la sua scolpita fisicità. L’influencer non lascia nulla al caso, a partire dall’acconciatura realizzata in una perfetta cascata di onde che ricadono sulla schiena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Amore mio” Dayane Mello rivela la sua dolce metà: è complice perfetta negli scatti di fuoco – FOTO

Ma ciò che più colpisce è lo sguardo magnetico con il quale si rivolge all’obiettivo, esaltato da uno smokey eyes che rende ancora più profonda la sua intensità. L’ammirazione dei fan non si lascia attendere: “Meravigliosa“, “Stupenda“, “Affascinante“.