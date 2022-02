‘I due carabinieri’, Enrico Montesano rivelazione inaspettata: “Non ci siamo parlati per 20 anni”

L’attore recentemente intervistato sul film ha confessato come stanno oggi i rapporti con Carlo Verdone dopo anni di indifferenza.

Era il quinto lavoro di Carlo Verdone dopo il suo famoso ‘Acqua e sapone’ in cui il regista recitava anche a fianco di Enrico Montesano, Massimo Boldi e Paola Onofri. La trama del film classe 1984 è nota e spesso viene replicata in tv come film cult dell’epoca.

Si tratta di una storia semplice ma spassosa in ogni sua parte: Marino e Glauco si conoscono durante l’arruolamento nell’Arma e dopo l’addestramento vengono messi insieme anche in servizio tra gag e battute esilaranti dall’inizio alla fine.

Proprio sulle battute che a tutti sono sempre sembrate complete ed esaustive però Montesano per anni ci ha combattuto una battaglia personale che lo ha allontanato dal collega regista e li ha visti sul piede di guerra senza possibilità di riallacciare i rapporti. Cos’è accaduto tra i due?

Enrico Montesano ritratta tutto, come stanno davvero le cose con Verdone

L’attore ha ammesso tutto nel corso di un’intervista a “La Zanzara” su Radio24 nel 2016, spiegando di essere molto arrabbiato con Verdone proprio per via di tagli alle sue battute comiche nel film:

“Mi ero arrabbiato perché le cose divertenti mie erano finite tutte negli scarti. Lo dissi al produttore. (…) Il primattore se pensa che un altro primattore gli venga a fare da spalla si sbaglia. Non mi ritengo secondo a nessuno. Sono alla pari con lui, come con Proietti”. Montesano ha poi ammesso di non aver più parlato con lui da allora, ovvero da vent’anni, “Io non chiamo lui e lui non chiama me”.

Il tempo passa e finalmente dopo due anni l’attore torna sull’argomento durante “La Confessione” e sdrammatizza quando aveva rivelato sul collega. Sembra infatti che ci sia stato un chiarimento che ha posto fine a queste divergenze dando una spiegazione ragionevole a quanto creduto in malafede proprio da Montesano.

“Ho capito che non era responsabilità di Carlo”, ha esordito. “Quelli che stavano intorno al regista per piaggeria tolsero qualcosa cosa di mio che però, ad onor del vero, Carlo ha rimesso”.

Enrico ha precisato inoltre che oggi ora sono amici ed è anche andato a trovarlo. Verdone è molto caro e chiama spesso uno dei suoi figli che fa l’operatore. “Non abbiamo screzi Carlo ed io anzi, mi piacerebbe fare un film con lui” conclude.

