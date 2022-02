Allo Stadio Meazza in scena i quarti di finale della Coppa Italia. Ad affrontarsi Inter e Roma nello scontro a eliminazione diretta.

Josè Mourinho torna a San Siro con la migliore delle accoglienze ma non riesce a passare il turno con la sua Roma ed è costretto a salutare la competizione al prossimo anno.

Inter e Roma si affrontano per i quarti di finale di Coppa Italia, la competizione prevede una gara secca ad eliminazione diretta e sono i neroazzurri a scamparla grazie ai gol di Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

Due gol da manuale, il primo arriva al 2′ con l’ex attaccante giallorosso che non esulta e mette subito in difficoltà i suoi vecchi compagni.

Perisic scende sulla fascia destra e suggerisce al bosniaco al centro dell’area, Dzeko non sbaglia e con un piattone fredda Rui Patricio.

Il 2-0 neroazzurro arriva nel momento migliore della Roma, tagliando definitivamente le gambe ai giallorossi. Al 68′ accelerazione di Darmian che passa il pallone a Sanchez il quale si inventa un gol strepitoso dai 25 metri, infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Inter-Roma: le pagelle e il tabellino della partita

RETI: 2′ Dzeko 68′ Sanchez

AMMONIZIONI: 35′ Zaniolo 37′ Mancini

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6, Skriniar 7, Bastoni 7 (44′ de Vrij 6.5); Darmian 6.5, Barella 7.5 (84′ Vecino), Brozovic 7, Vidal 6 (84′ Calhanoglu)c, Perisic 7 (84′ Dumfries); Dzeko 7 (75′ Lautaro), Sanchez 7.

A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Dimarco.

All. Simone Inzaghi 7

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 5.5, Smalling 5, Ibanez 5.5 (46′ Kumbulla 6); Karsdorp 6, Oliveira 6 (69′ Cristante), Veretout 6 (69′ Pellegrini), Vina 5.5 (77′ El Shaarawy); Mkhitaryan 6.5; Zaniolo 6, Abraham 6 (89′ Felix sv).

A disp.: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Bove, Shomurodov, Perez, Zalewski.

All. José Mourinho 5.5

Si attende di scoprire chi sarà l’avversaria dell’Inter tra Milan e Lazio che andrà in scena domani sempre al Meazza alle ore 21:00. Le altre due gare in programma, invece, si disputeranno giovedì 10 febbraio e vedranno scendere in campo Atalanta-Fiorentina alle ore 18:00 e Juventus-Sassuolo alle ore 21:00.