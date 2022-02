Inter-Milan, le pagelle e il tabellino dell’intensissimo derby andato in scena questo pomeriggio alle ore 18.

Dopo la pausa per le Nazionali, il campionato riparte con un programma ricco di impegni. La 24esima giornata si è aperta con la sfida tra Roma e Genoa, che hanno pareggiato per 0 a 0 allo stadio Olimpico. Alle ore 18, tutti i riflettori sono puntati sul derby tra Inter e Milan. La prima della classe ospita la seconda (o terza, considerando la differenza reti con il Napoli).

L’Inter parte alla grande e schiaccia subito gli avversari: dopo pochi minuti Dumfries realizza il gol dell’1 a 0 ma l’arbitro annulla perché Perisic (autore dell’asssit) è in fuorigioco. Maignan salva i suoi in un paio di occasioni, al 35esimo anche Handanovic risponde presente salvando la sua porta sul magnifico tiro di Tonali. Al 39esimo minuto, i nerazzurri passano in vantaggio: Kalulu sbaglia la marcatura e Perisic indisturbato batte Maignan con un tiro di piatto. Al termine del primo tempo, l’andamento è chiaro: l’Inter domina il match ma il Milan resta in partita.

Nel secondo tempo, per i rossoneri il più pericoloso è ancora una volta Tonali: il centrocampista con il suo piede cerca di far male Handanovic, ma non ci riesce. Al minuto 74, B.Diaz calcia verso la porta, trova una deviazione e Giroud in spaccata realizza il gol del pareggio. Qualche istante dopo, il bomber francese fa un altro gol eccezionale ribaltando la partita in modo clamoroso.

Inter-Milan le pagelle e il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 6.5, De Vrij 5.5, Bastoni 6; Dumfries 6.5, Barella 6.5, Brozovic 6.5, Calhanoglu 6, Perisic 7.5; Dzeko 6, Lautaro 6. All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 5.5, Kalulu 5, Romagnoli 6, Hernandez 6; Tonali 6.5, Bennacer 6; Saelemaekers 5.5(dal 46′ Messias 5.5), Kessie 5.5(dal 58′ Diaz 6), Leao 5; Giroud 7.5. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Marco Guida

Reti: 38′ Perisic (I)

Ammoniti: Romagnoli (M), Calhanoglu (I), B.Diaz (M), Skriniar (I)

L’Inter, prima della complicatissima partita di Napoli, giocherà con la Roma per i quarti di Coppa Italia. Anche il Milan sfiderà la Lazio in Coppa, per poi affrontare la Sampdoria in campionato.