Elodie, l’ultimo scatto pubblicato dalla cantante è una visuale a luci rosse: la mano scivola proprio sul fondoschiena e toglie il fiato

L’anno scorso, il pubblico italiano aveva avuto modo di ammirare la bellissima Elodie nell’ambito del 71esimo Festival di Sanremo. Dopo essersi distinta nelle vesti di cantante, infatti, la Di Patrizi aveva dato prova di innumerevoli, inaspettate qualità. Nello spaziare tra il ruolo di ballerina e quello di co-conduttrice, l’artista era parsa perfettamente a proprio agio.

Ormai, l’ex concorrente di “Amici” è tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Anche sui social, al contempo, il pubblico non manca di far arrivare all’artista tutto il supporto da lei indiscutibilmente meritato.

La pupilla di Maria De Filippi, per ringraziare i suoi seguaci, li sommerge di scatti destinati a far viaggiare la loro fantasia. Nell’ultimo post, in particolare, il gesto di Elodie non poteva non scatenare i commenti più sfrenati.

“Così esageri” Elodie e la FOTO a luci rosse: la mano scivola proprio sul fondoschiena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ballando con le Stelle”, addio alla regina del programma. Milly lo ha annunciato in lacrime

La sensualità estrema di Elodie non è un mistero per gli oltre 2 milioni e mezzo di fan che la sostengono. Dall’epoca del suo esordio televisivo nello studio di “Amici”, la cantante ha fatto davvero molta strada. L’esperienza le ha permesso non solo di perfezionare le proprie doti canore, ma anche di acquisire maggior sicurezza in sé stessa e, ovviamente, nel suo smisurato fascino.

L’ultima foto apparsa tramite il profilo Instagram della cantante sembra essere la perfetta dimostrazione di questo percorso di maturazione imboccato dall’artista. Elodie, con indosso dei sensualissimi jeans a vita alta, si lascia immortalare di spalle, in una posa che metterebbe a dura prova chiunque.

La mano della Di Patrizi, in maniera sicuramente non inconsapevole, scivola sul fondoschiena perfetto, non mancando di convogliare gli occhi degli utenti proprio in quel punto. Lo sguardo enigmatico di Elodie la dice lunga sulle reazioni che avrebbe, di lì a poco, scatenato nei fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Problemi per Roberta e Samuele, il ritorno in studio è sconcertante: “vogliamo allontanarci”

“Così esageri“, “Come dobbiamo fare con te?“, “Sei bellissima“: queste le opinioni emerse sotto al post, già costellato di likes e complimenti.