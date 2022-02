Elisabetta Gregoraci si è mostrata divina sciogliendo i fan: il suo sguardo magnetico ha stuzzicato le fantasie.

Dopo aver spento 42 candeline due giorni fa, Elisabetta Gregoraci si è mostrata stupenda durante un viaggio in aereo, riprendendosi irresistibile.

Nata l’8 febbraio 1980 a Soverato, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo a seguito della partecipazione a format di successo: showgirl, modella e conduttrice, il suo fascino e il suo talento sono state le chiavi del suo successo.

Oltre ai traguardi sugli schermi, ha raggiunto un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove è attivissima.

1,9 milioni di follower, scatto dopo scatto la sua bellezza non smette mai di stupire: il suo feed è un sogno a occhi aperti, composta da scatti divini. Tra questi solo pochi giorni fa a incantare tutti alcune foto dal suo lussuoso party di compleanno tenutosi a Montecarlo al fianco del figlio Nathan e dell’ex Flavio Briatore. Per l’occasione la showgirl ha sfoggiato un tubino nero molto aderente, capace di mettere in risalto le sue curve mozzafiato. A questi si aggiunge un nuovo contenuto mozzafiato, in cui ha ripreso il suo fascino eterno.

Elisabetta Gregoraci, mozzafiato: lo sguardo scioglie i fan

“Troppo bella”, “Incanto”, “Sei uno spettacolo”, sono solo alcuni dei commenti di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Elisabetta su Instagram. Si tratta di un carosello di foto in cui si mostra su un aereo durante un viaggio.

A far sognare il suo sguardo magnetico e le sue labbra da sogno: i primi piani della showgirl hanno ipnotizzato il popolo del web, scatenatosi tra cuori e complimenti, a dimostrazione di quanto il suo fascino intramontabile sia una costante.

Capelli mossi e sguardo rilassato, la 42enne si sta godendo il viaggio mostrando anche il pranzo sull’aereo e la visuale dal finestre.