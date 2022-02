“E’ sempre una gioia vederti” Miryea Stabile, il panorama mozzafiato mette tutti d’accordo – FOTO

Miryea Stabile più scintillante che mai: panorama mozzafiato e la sua splendida figura che non passa inosservata.

Miryea Stabile – nota per aver partecipato alla penultima edizione del “Grande Fratello VIP” – è molto amata sul web. La sua presenza al noto reality le ha non solo fatto accrescere la popolarità, ma dato la possibilità di mostrarsi per com’è veramente. Molti non a caso la definiscono simpatica, bella e meravigliosa, certamente non sarà un caso.

La presenza fisica notevole, un corpo che le permette di valorizzare qualsiasi capo che indossa rendendolo unico, fanno sì che le sue foto provocano sempre tanti sospiri a chiunque le guardi. Ogni post suscita molteplici reazioni ai followers, ognuno utilizza un aggettivo diverso ma tutti sono d’accordo nell’acclamarla e apprezzarne ogni sfaccettatura.

Miryea Stabile, oltre il rosa: un panorama mozzafiato pronto ad esplodere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Raffaella Carrà, a pochi mesi dalla morte accade l’inaspettato. I fan non riescono a crederci

Insieme a tanti ex coinquilini della casa più spiata d’Italia, la Stabile scatta una serie di foto dal punto più bello e suggestivo di Milano: il Duomo. Il panorama mozzafiato e d’impatto certamente non mette in secondo pianto la designer che con la sua mise rosa spicca e ne diventa protagonista. Un sorriso radioso, i capelli raccolti in modo da poterla ammirare in viso ed un outfit perfetto per la sua corporatura.

Miryea ama giocare con i colori creando foto dopo foto qualcosa di unico. I fans sostengono questa sua scelta di stile e la omaggiano con tantissimi commenti. Amata per la sua forte vena autoironica, ammette che dietro quelle foto così gioiose si cela qualcosa di inaspettato: una caduta.

Lo racconta la diretta interessata “Tra una caduta con i tacchi , una risata con @chechurodriguez_real che mi prende in giro😂 e la presentazione pazzesca di ieri sera” un evento mondano che non poteva non condividere col web.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sanremo 2023, l’annuncio serale in Rai per la prossima edizione: “Sarà lui a condurla”

Anche le dichiarazioni d’amore non mancano tra i commenti dei fans. La Stabile ha fatto centro. Tra sue ultime foto, quella di gruppo non poteva mancare. Nelle storie ha meglio raccontato la bella serata e non poteva mancare l’abbraccio con Cecilia Rodriguez.

IL VIDEO ALL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER