Una foto che ha fatto molto discutere quella postata da Elettra Lamborghini nelle stories di Instagram. I fan sono rimasti attoniti di fronte al commento relativo alla foto scritto dalla stessa Elettra. Ma di che cosa si tratta?

Una serie di storie pubblicate nelle ultime ore da Elettra Lamborghini ha preoccupato non poco i suoi followers. Ma cosa le è accaduto? La giovane cantante, che vanta quasi 7 milioni di followers su Instagram, ha annunciato tramite stories di avere un dolore ai reni che le impedisce di muoversi e camminare normalmente. Il dolore che sente infatti la porta a stare in posizione accovacciata, perchè pare che questo le dia sollievo. “Chi soffre di questa cosa sta al cesso tutto il giorno. Sta seduto lì perchè è l’unica posizione in cui non ti fa male” ha spiegato la Lamborghini. A concludere la serie si stories, ha pubblicato un ultimo scatto della sua faccia accompagnato dalla scritta “cesso day“, giocando tra il fatto di dover star seduta lì tutto il giorno e la sua faccia intenta a fare una smorfia non proprio carina.

I fan sono estremamente preoccupati per il dolore del loro idolo. I suoi followers sono abituati a vedere Elettra sempre energica e in splendida forma e queste sue condizioni di salute stanno facendo preoccupare tutti. La Lamborghini però non perde mai comunque il suo piglio divertente e spensierato e la sua ironia, continuando a scherzare anche riguardo a ciò.

Tutti si augurano di vederla stare bene al più presto e soprattutto tutti non vedono l’ora di conoscere le novità riguardo i suoi nuovi progetti lavorativi.