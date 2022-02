Eva tuona sui social: “Non dare spiegazioni!” Tutta la sua furia… – FOTO

La splendida showgirl ungherese ha pubblicato un nuovo IG post, che comprende quattro foto a dir poco pazzesche: vediamole insieme…

Eva è un vero schianto negli scatti condivisi su Instagram: il web è fuori controllo!

Nelle immagini la talentuosa ex attrice posa con indosso una canottiera bianca ed un paio di jeans: un look casual, ma che le dona moltissimo!

Non c’è dubbio: la fantastica quarantanovenne sa sempre come non passare mai inosservata!

Nella didascalia la bella influencer ha riportato la citazione seguente: “Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ti crederebbero comunque”.

Siete curiosi di vedere il post più scoppiettante che ci sia? Preparatevi a rimanere senza fiato…

Eva è la bellezza in persona: che meraviglia! Un fan scrive: “Sei la donna più bella dell’intero universo” – FOTO

Se vuoi vedere le quattro foto straordinarie di Eva vai a successivo