Emerge un triste retroscena dalla vita sentimentale di Charlotte Casiraghi: secondo i rumors tra lei e il suo Dimitri le cose starebbe naufragando.

Tre anni di matrimonio, un figlio e tanti momenti magici vissuti l’uno al fianco dell’altro. Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam fino a poco tempo fa formavano una delle coppie più belle del principato. Tra i due innamorati infatti, secondo alcuni indiscrezioni, sarebbe scoppiata una crisi portandoli a tensioni.

Entrambi orfani dalla parte paterna, Charlotte ha perso il padre, Stefano Casiraghi spentosi a seguito di un incidente, a soli quattro anni e Dimitri a tre, età in cui ha detto addio al suo papà Jean-Pierre Rassam, produttore morto per via di un’overdose.

Figlio dell’attrice Carole Bouquet, quest’ultima è legata da tempo da un’amicizia con Carolina di Monaco, portandolo così a conoscere la figlia.

Con entrambi alle spalle matrimoni trasformati in addii, l’amore tra loro è scoppiato nel 2016. Di seguito hanno dato allo luce nel 2018 il figlio Balthazar e si sono sposati l’anno seguente a Palazzo Grimaldi. Da allora hanno trascorso molti anni felici, ma tuttavia sembra che qualcosa abbia spezzato questo idillio.

Charlotte Casiraghi la crisi con Dimitri: tra tensioni e distanza

A creare scompiglio nella coppia formata da Charlotte Casiraghi e Dimitri sarebbe una terza persona. Si tratta della guardia del corpo della nipote di Grace Kelly, reclutata dallo zio Alberto, non vista di buon occhio da suo marito.

Sembra che Rassam abbia perso le staffe negli scorsi mesi, secondo il magazine Voice in estate avrebbe fatto una sfuriata alla compagna nel vederla su un auto al fianco della guardia del corpo: in seguito questa è stata allontanata dalla Casiraghi per smorzare le tensioni con il marito.

Tuttavia sembra che i due si stiano sempre più allontanando: presi dai loro reciproci impegni lavorativi, lui è un produttore cinematografico, lei scrive libri ed è testimonial di Chanel, trascorrerebbero molto tempo distanti.

Di recente sono apparsi presenti nella stessa occasione nell’ambito di uno sfilata della noto Maison in cui la figlia di Carolina di Monaco ha incantato il mondo calcando la passerella a cavallo. Dimitri era tra il pubblico intento a gustarsi questo spettacolo, ma tuttavia non è sfuggito come sia apparso molto distratto.