Miriam Leone ha appena condiviso un post che ha lasciato tutti a bocca aperta: uno spettacolo della natura senza precedenti

Miriam Leone resta una delle Miss Italia più amate dal pubblico italiano che attualmente la segue e sostiene in ogni situazione. Dopo anni dall’esordio, l’ex reginetta di bellezza è diventata un’attrice e conduttrice affermata, molto amata dal web.

Seguita da un milione e mezzo di follower, Miriam Leone non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato sia che si tratti di tempo libero che di lavoro.

Miriam Leone: uno spettacolo della natura – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Di origine siciliana, Miriam Leone è molto legata alla sua terra nonostante il lavoro l’abbia portata a trasferirsi in altre parti d’Italia. Così quando è possibile non perde occasione di condividere con il web alcuni scatti della sua Sicilia. L’ultimo post ne è un esempio, si tratta dell’eruzione dell’Etna.

“Ieri sera mio fratello mi ha mandato questa foto scattata da un suo amico…Mi spiace sempre un po’ non essere a casa, la mia prima casa, le mie radici, la mia formazione, la mia essenza, quando l’Etna ci ricorda della sua immensità”. Ha scritto sotto l’attrice. Poi ricorda la sua infanzia e il vulcano ne ha fatto parte.

Qualcuno non ha perso occasione di commentare lo scatto che è diventato virale, tra questi qualcuno scrive: “La nostra terra ci ha dato radici forti per poter volare”. E poi ancora “Mai dimenticare le origini”.

E Miriam Leone infatti non le dimentica tanto che per il suo matrimonio ha scelto la Sicilia come location. Il 18 settembre, l’attrice si è sposata con Paolo Carullo, imprenditore e musicista. L’attrice non ama il gossip e nel corso della sua vita professionale ha sempre cercato di mantenere la sfera privata lontano dai riflettori.

