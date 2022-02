“Detto Fatto”, Bianca Guaccero nell’emozione: star in studio, pubblico in tilt

A “Detto Fatto” Bianca Guaccero e tutto lo studio sono in fibrillazione per la presenza di un ospite speciale. Ecco di chi si tratta.

Elegante, professionalità e dall’incredibile carriera. Un ospite speciale ha emozionato il pubblico di “Detto Fatto”, la cui puntata odierna è stata dedicata proprio a questo volto storico dello spettacolo.

Bianca Guaccero e Jonathan, hanno ripercorso gli esordi di questa star della televisiva mostrando come fin dalle sue prime collaborazioni è stata promossa da tutti, conquistando il pubblico con il suo fascino, la sua ironia e il suo talento.

Una nota conduttrice, che ha preso parte anche in film, esplosa a partire dagli anni Novanti per poi arrivare a calcare molti format di successo negli anni fin oggi. Tra ricordi e personaggi legati a questa presentatrice, il pubblico si è emozionato per questo focus in scena in occasione del ritorno del “Cantante Mascherato”.

“Detto Fatto”: forti emozioni per quell’ospite big

A monopolizzare gli schermi di “Detto Fatto “è stata Milly Carlucci. In collegamento video, ha ringraziato tutti per i complimenti spesi nei suoi confronti, rivelando come abbia raggiunto i traguardi collezionati grazie alla grande passone per la sua professione che l’accompagna da sempre.

La presentatrice ha raccontato i suoi tanti impegni tra “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”: in particolare è molto presa da quest’ultimo format in onda da domani a cui prenderanno parte molti vip. Tra questi Arisa e Caterina Balivo, innumerevoli le novità previste tra cui la messa in scena di duetti tra cantanti famosi e personaggi mascherati.

Inoltre è previsto come questi potranno parlare anche dietro le maschere, con la voce modificata da un microfono, per avere più indizi sull’identità di chi si cela dietro.

Il pubblico è molto emozionato per la presenza di Milly. Anche lei si è mostrata davvero toccata da questa partecipazione in cui non sono mancati ricordi dal suo passato. In particolare ha rivelato come il suo percorso sia stato fatto di alti e bassi, portandola a fare molta esperienza.