La rivelazione in tv preoccupa i fan di Carolyn Smith, prove di fragilità e determinazione si alternano durante la diretta. Cosa succede ora?

La celebre coreografa, ex ballerina e giudice televisiva di origini britanniche, Carolyn Smith, ha tenuto a cimentarsi in un appello televisivo che ha sin da subito toccato il cuore dei telespettatori, quanto le corde dolenti riguardanti la sua attuale battaglia, portata avanti dal 2015, contro il tumore al seno.

La giudice di “Ballando Con Le Stelle” ha dunque spiegato nelle scorse ore, con il giusto mix tra calma ed emozione e davanti alle telecamere quanto agli amici in studio, i dettagli del percorso che dovrà intraprendere da ora avanti.

Carolyn Smith: “ho sospeso la chemio”, gli attimi di fragilità poi la dolorosa notizia

Ospite nel salottino di “Verissimo“, condotto da Silvia Toffan, la nata sotto il segno dello Scorpione ha rivelato in diretta quanto segue. “Ho sospeso la chemioterapia“, ha annunciato inizialmente la coreografa con grande sorpresa per i presenti in studio. Il motivo? Lo ha rivelato pochi istanti dopo. “Un’infezione al fegato“. Ma presto Carolyn ha voluto aggiungere a tale avvertenza anche quella che è da sempre tutta la sua motivazione. “Non mollo“, ha perciò tenuto a rassicurare con grinta i suoi ammiratori.

“All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile“. “I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia”, ha affermato per tal ragione la coreografa. “I medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni“.

In questo momento così delicato il sostegno da parte dei suoi numerosi telespettatori e fan in rete non accenna a diradarsi. Ma piuttosto inizia a divenire di ora in ora sempre più vasto. Colleghi ed amici inviano messaggi di fermo sostegno. Così i gesti del suo premuroso compagno di vita, da anni al suo fianco, Ernestino Michielotto. Al contempo però, la resiliente ed amatissima Carolyn, non si ferma. E continua a restar fedele alle sue numerose attività artistiche. Fra gli ultimi progetti si può citare il lavoro di doppiaggio per @lampadino_e_caramella.

La coreografa ha infatti gioiosamente prestato la sua voce ad un personaggio unico per la sua simpatia nella serie di cartoni pensata “per coinvolgere anche bimbi sordi, ciechi, ipovedenti e autistici“. “Unico limite la fantasia“, è questo il titolo dell’episodio, disponibile a partire dal 14 febbraio su Rai Yoyo, ed in cui interpreterà la simpatica BB Glam.

