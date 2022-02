Belen a Le Iene, confessione shock durante la sua prima puntata – VIDEO

Belen Rodriguez ha condotto la sua prima puntata de Le Iene. Insieme a lei Teo Mammuccari, che l’ha sottoposta ad un intrigante gioco. La conduttrice ha confessato cose del tutto inaspettate

Nuova avventura lavorativa per la showgirl argentina, che ha appena dato inizio alla sua conduzione del programma di punta di Italia 1, Le Iene. Ad accompagnarla in questa esperienza l’amico e collega Teo Mammuccari, che condividerà con lei il palcoscenico. Già la prima puntata è stata un vero e proprio successo. Ma durante la serata è accaduto qualcosa di inaspettato.

Un enorme successo la prima puntata de Le Iene condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. La conduttrice, nuova all’esperienza, ha rivelato di aver finalmente realizzato il suo sogno più grande. “Condurre Le Iene era il mio sogno da quando sono arrivata in Italia” ha detto durante la puntata. Belen non ha nascosto la sua grande emozione e gratitudine per l’essere lì ed il pubblico ha apprezzato moltissimo. Tantissimi applausi per lei e tantissimi ascolti raggiunti.

Belen Rodriguez a Le Iene, un sogno che si avvera

Ad accompagnare Belen in questo nuovo viaggio c’è Teo Mammuccari che aveva già preso parte al programma in passato. Durante la prima puntata è accaduto qualcosa di inaspettato ed è stato proprio il conduttore a dare il via a tutto. Mammuccari ha ideato per la sua collega un nuovo intrigante gioco. Belen è stata “intervistata” in diretta. Il gioco consisteva nel mostrare solamente a Belen alcune foto di persone che fanno e hanno fatto parte della sua vita e lei doveva a quel punto commentare. Il pubblico si è divertito molto a cercare di capire chi fosse la persona in questione. Emma Marrone, Fabrizio Corona, Stefano De Martino e tanti altri i personaggi mostrati alla showgirl.

Alcune risposte della Rodriguez hanno in particolare fatto capire che potessero essere riferite all’ex marito Stefano, con cui Belen ha ammesso di aver riallacciato i rapporti. “La persona che mi ha fatto soffrire di più” ha commentato guardando la foto. E ancora, alla richiesta di descriverlo con un aggettivo ha detto “neomelodico“. Questi particolari hanno tolto ogni dubbio al pubblico, che ha capito bene a chi si stesse riferendo.