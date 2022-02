Vanessa Incontrada, lo sguardo intenso blocca il web: incanto senza fine – FOTO

Vanessa Incontrada è tornata, il personaggio amatissimo in tv appare in una nuova veste ed è subito clamore sul web.

Che Vanessa Incontrada sia amatissima da sempre non è un segreto. La bella spagnola infatti convince sia come attrice che come conduttrice dei numerosi programmi a cui ha preso parte, sola o con colleghi, altrettanto affermati. Promotrice della body positivity, di recente la Incontrada è stata nuovamente citata a supporto degli attacchi – sterili – ricevuti da Emma.

La Incontrada da sempre a favore della libertà di mostrarsi per come si è, senza cedere alle regole non scritte del mondo dello spettacolo, appare bella e dalle curve mozzafiato che piacciono tanto. Vanessa non a caso è molto seguita sui social, tutti appassionati della sua vita quotidiana, fatta di progetti e momenti di relax.

Vanessa Incontrada, l’attesa è finita: la foto conquista il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Raffaella Carrà, a pochi mesi dalla morte accade l’inaspettato. I fan non riescono a crederci

“Vi aspetto su #Canale5 in prima serata per presentarvi Fosca Innocenti: la mia vicequestore di Polizia di Arezzo! Besitos” questo è il commento dell’attrice accanto alla foto che la vede molto seria e con uno sguardo deciso verso l’obiettivo. Insieme a lei, altri attori del cast della fiction. I fans hanno accolto questa novità con enorme favore ed i commenti non possono che essere lieti.

Tutti sono pronti a vederla stasera, “Certo che ti guarderò sei bravissima così naturale e normale …poi molte scene le hai girate sotto casa mia ….fantastica ….” un clima di pace e serenità sotto l’ultimo post della Incontrada. Intanto tra le storie, la bella spagnola ha condiviso alcune locandine di questo suo nuovo progetto lavorativo.

Un sollievo per i sostenitori, felici di rivederla in tv dopo un po’ di tempo. Non resta quindi che attendere il debutto previsto per stasera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sanremo 2023, l’annuncio serale in Rai per la prossima edizione: “Sarà lui a condurla”

Il gossip in quest’ultimo periodo l’ha vista protagonista per la presunta crisi matrimoniale con Rossano Laurini, un amore che dura da 15 anni ma non sono arrivate le conferme (e nemmeno le smentite). Staremo a vedere.

IL VIDEO ALL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER